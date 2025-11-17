Marco Spissu arrastra unas molestias en el pie y el dedo de Kabaca evoluciona bien pero no tiene fecha de vuelta

La enfermería del Casademont Zaragoza está ocupada desde el inicio de la temporada por Sadiq Kabaca. El jugador turco se aplastó en el gimnasio un dedo de la mano izquierda a una semana de la competición y todavía no ha podido debutar con el conjunto aragonés. De hecho ni siquiera entrena con el resto del equipo ya que no ha vuelto a tocar balón desde aquel día. Su evolución es favorable y va según lo previsto, pero no tiene una fecha concreta de regreso.

Si todo va bien el interior turco podría estar de vuelta antes de que finalice el año o, en cualquier caso, antes del final de la primera vuelta de la competición. No obstante, al tratarse de una lesión tan peculiar serán su evolución y las sensaciones que tenga al volver a la pista las que marcarán su regreso definitivo al equipo de Jesús Ramírez.

Mientras, hay otro jugador que no termina de estar al 100% físicamente. Marco Spissu arrastra unas molestias en el pie que no suponen una lesión grave pero que le están impidiendo rendir a plenitud. De hecho, el base italiano fue el descarte durante los dos primeros viajes europeos, a Chipre y a Dinamarca, para poder trabajar en casa en su recuperación, pero un descanso tan breve no fue suficiente para que pudiera estar en su mejor forma. El italiano ha bajado sus prestaciones en el equipo con respecto a la temporada pasada.

Spissu lleva además una gran carga física puesto que durante el verano disputó el Eurobasket con Italia, lo que redujo notablemente su periodo de descanso. Desde su regreso a Zaragoza ha estado conviviendo con esas molestias en el pie que necesitan de descanso para su curación, algo que hasta ahora no ha podido tener. La semana que viene llega el paró competitivo por los partidos internacionales pero el sardo está pendiente de la posible llamada de Italia, ya que es un habitual desde hace tiempo.