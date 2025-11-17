Mariona Ortiz: "Nos ha servido para ver dónde estamos y a dónde tenemos que ir"

Dos partidos, dos derrotas. No ha acabado la selección española con las mejores sensaciones su concentración en Cádiz. Sin embargo, en los duelos amistosos ante Italia y Francia el resultado no era lo más importante. Así lo aseguran las dos jugadoras del Casademont Zaragoza que han estado con el combinado nacional y que han preferido quedarse con lo positivo de este parón. "Nos ha servido para ver dónde estamos y a dónde tenemos que ir", aseguró Mariona Ortiz.

La capitana del equipo aragonés, hablando del último choque ante la Francia de Aminata Gueye, explicó que el encuentro comenzó bien para los intereses del combinado nacional. "Se vio la España del Eurobasket, pero luego llegó un parcial que nos dejó en shock", valoró. Aun así, Mariona destacó la forma en la que la selección "se ha agarrado al partido".

Helena Pueyo, por su parte, consideró que esta concentración ha servido "para refrescar detalles", aunque a la del Casademontle ha faltado algún día más de entrenamiento. "El balance es positivo, a ver si nos podemos encontrar todos y poco a poco ir a mejor", detalló.