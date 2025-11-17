A punto de agotarse las entradas del primer anillo para el Casademont Zaragoza-Mersin

El Casademont Zaragoza se la juega el próximo miércoles 26 de noviembre. Ese día recibirá al Cukurova Mersin en el último partido de la primera fase de grupos de la Euroliga nada menos que con la clasificación en juego. Un triunfo o una derrota por seis puntos o menos meterá al conjunto de Carlos Cantero en la segunda fase, mientras que una derrota por más de esa diferencia le mandará a disputar la Eurocup.

La fecha es señalada y por eso el club aragonés lanzó una promoción especial para sus abonados, ofreciéndoles la posibilidad de comprar hasta cuatro entradas al precio de seis euros cada una. Para el público en general los precios son los habituales, 15 y 20 euros. "Una oportunidad perfecta para traer a los tuyos, llenar las gradas y hacer que Europa vuelva a sentir lo que significa VIBRA ZARAGOZA. Invita, anima y forma parte de una noche especial. Jugamos todos, nos necesitamos todos", señalaba la entidad en su promoción.

Y la oferta ha resultado todo un éxito porque las entradas del primer anillo están a punto de agotarse. Este lunes se han agotado ya las de tribuna, tribuna inferior telescópica y fondo del primer anillo, restando únicamente una decena en las esquinas. Asimismo, tanto en la tribuna como en el fondo del segundo anillo ya hay muy pocas localidades disponibles y donde más quedan es en las esquinas y en la tribuna superior telescópica.

De esta forma, parece garantizada una gran entrada para ese duelo, si bien la cifra final dependerá del número de abonados únicos que se animen a asistir al encuentro. Esta modalidad de abonado tiene incluidos todos los partidos europeos de la primera fase, tanto masculinos como femeninos, por lo que su asistencia es la que marcará el número final de espectadores.