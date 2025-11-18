El Casademont Zaragoza ya tiene calendario para la fase previa de la Minicopa de Valencia

El Casademont Zaragoza ya conoce su camino para la Minicopa Endesa. Este martes se ha establecido el calendario de la fase previa que se disputará en Valencia del 28 al 30 de noviembre y en la que habrá seis plazas en juego para acompañar al anfitrión y al vigente campeón (Valencia y Barcelona) en la fase final que se disputará de forma paralela a la Copa del Rey del 18 al 22 de febrero de 2026.

La Fonteta y L'Alquería albergarán a los 16 equipos que buscarán esas seis plazas, con entrada gratuita para todos los aficionados. El Casademont Zaragoza jugará en el grupo D junto al Joventut, el Baskonia y el Breogán. En el A medirán fuerzas Real Madrid, UCAM Murcia Polymec, Bàsquet Girona y Oteclima Granada. En el B, Unicaja, Cajasiete Fundación Canarias, Bilbao Basket y MoraBanc Andorra Undercoverlab. El C lo conforman Tirma Gran Canaria, Occident Bàsquet Manresa, Cochesinternet Lleida y San Pablo Burgos Segura y Mayor.

Cada equipo jugará contra sus tres rivales del grupo buscando un liderato que le daría automáticamente el pasaporte a la fase final del torneo. Además de los cuatro campeones de grupo, habrá otras dos plazas más en juego el domingo, con los segundos clasificados midiéndose entre sí para alcanzar su sueño.

El calendario completo de la fase previa. / ACB

El Casademont Zaragoza cerrará la primera jornada a las 20.15 del viernes 28 de noviembre midiéndose al Río Breogán en la pista central de L'Alquería. El sábado, en el mismo escenario, le espera el Baskonia a las 13.00 horas y a las 20.15 se trasladará a la Fonteta para verse las caras con el Joventut.

La Fuente de San Luis, pabellón hasta ahora utilizado por el Valencia Basket, vivirá el domingo 30 el emocionante fin de fiesta, con las dos finales que otorgarán las dos últimas plazas para la fase final (10.15 y 12.15 horas) antes de la entrega de medallas y la tradicional foto de familia en la que estarán presentes los más de 200 niños participantes.