Chus Mateo convoca a Santi Yusta e invita a Miguel González en su primera convocatoria de la selección

Chus Mateo no se ha olvidado del Casademont Zaragoza en su primera convocatoria como seleccionador absoluto español. El técnico ha mantenido a Santi Yusta, el mejor jugador nacional de la Liga Endesa, y ha invitado a Miguel González para la concentración del 24 al 30 en Tenerife donde España jugará frente a Dinamarca y Georgia camino al próximo Mundial.

Santi Yusta se ha convertido en un fijo de la selección absoluta en los últimos años y el pasado verano disputó su primer gran torneo, el Eurobasket. De hecho, el madrileño es el único de la lista que estuvo en la cita del verano. Para Miguel González será la primera convocatoria absoluta.

Los 14 jugadores convocados por Chus Mateo son los siguientes:

Izan Almansa (Real Madrid), 4 internacionalidades

(Real Madrid), 4 internacionalidades Francis Alonso (Río Breogán), 5 internacionalidades

(Río Breogán), 5 internacionalidades Pep Busquets (Bàsquet Girona), 3 internacionalidades

(Bàsquet Girona), 3 internacionalidades Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 1 internacionalidad

(Peristeri BC), 1 internacionalidad Lluis Costa (Coviran Granada), sin internacionalidades

(Coviran Granada), sin internacionalidades Alberto Díaz (Unicaja), 51 internacionalidades

(Unicaja), 51 internacionalidades Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), 14 internacionalidades

(Recoletas Salud San Pablo Burgos), 14 internacionalidades Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 44 internacionalidades

(La Laguna Tenerife), 44 internacionalidades Fran Guerra (La Laguna Tenerife), 14 internacionalidades

(La Laguna Tenerife), 14 internacionalidades Great Osobor (Science City Jena), sin internacionalidades

(Science City Jena), sin internacionalidades Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 13 internacionalidades

(Hiopos Lleida), 13 internacionalidades Álex Reyes (BAXI Manresa), 1 internacionalidad

(BAXI Manresa), 1 internacionalidad Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), 11 internacionalidades

(Dreamland Gran Canaria), 11 internacionalidades Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 25 internacionalidades

Miguel Allen (Joventut Badalona) y Miguel González (Casademont Zaragoza) acudirán a la concentración en calidad de invitados.

Los jugadores se reunirán el lunes 24 de noviembre en Guadalajara para preparar el partido que les enfrentará con Dinamarca en la localidad de Farum el jueves 27 (18.30 horas). La Selección pondrá rumbo a Tenerife al día siguiente. El Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín es el escenario elegido para el debut como local de Chus Mateo al frente de España. El encuentro ante Georgia tendrá lugar el domingo 30 a las 19.45 horas.