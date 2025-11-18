La previa del Casademont Zaragoza-Bakken Bears: así será la siguiente fase para el equipo aragonés

El Casademont Zaragoza afronta la última jornada de la primera fase de la FIBA Europe Cup con los deberes hechos, lo que no es poco con sus precedentes en este torneo. El conjunto de Jesús Ramírez ya se ha asegurado su pase a la segunda ronda como líder del grupo H, por lo que en el duelo de este miércoles (20.00 horas) frente al Bakken Bears no hay nada en juego, toda vez que el cuadro danés ya no tiene opciones de clasificación.

El equipo aragonés podrá afrontar pues el partido sin más presión que la que quiera ponerse por agradar al público y buscar una victoria ante el único equipo que ha conseguido ganarle en esta primera fase. Ramírez podrá aprovechar para dar descanso a algunos jugadores y seguir viendo a los del U22 como ya hizo hace una semana con los debuts de Lukic y Savkov frente al Anorthosis. Ambos completaron el entrenamiento de este martes, que contó con la presencia de Reynaldo Benito, presidente del club.

También puede ser un buen día para que jugadores como Soriano y Stevenson, especialmente, ganen confianza y minutos con su juego, porque el Casademont Zaragoza necesita de toda su plantilla si pretende llegar lejos en Europa y tomar impulso en la Liga Endesa, donde solo ha ganado dos partidos y el domingo le espera el Tenerife.

El Casademont suma cuatro victorias en cinco partidos, ya que solo cayó en su visita a los osos daneses (90-78). Sin embargo, el campeón y líder invicto en Dinamarca (ocho victorias en otras tantas jornadas) se vio sorprendido por el Anorthosis en casa en la primera jornada y después solo ha podido superar a los chipriotas fuera y dar el zarpazo frente al Casademont, cayendo frente al Falco en los dos encuentros y despidiéndose así de sus opciones de clasificación.

Más allá de poder ver a las jóvenes promesas del U22, el principal aliciente para el Casademont Zaragoza esta tarde será conocer a sus rivales en la siguiente fase. Como líder del grupo H, el conjunto aragonés irá a parar al grupo N en el que se verá las caras con el primero del grupo G, que será el Dinamo Sassari, y con el segundo y el tercer mejores segundos clasificados de todos los grupos.

La siguiente fase también es de liguilla, con cuatro grupos de otros tantos equipos cada uno, en el que los dos primeros de cada grupo se clasifican ya para los cuartos de final del torneo. Esa fase comenzará el 10 de diciembre y se cerrará el 11 de febrero. Todas las eliminatorias, cuartos de final, semifinales y final, se disputan a ida y vuelta.