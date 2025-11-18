Rodrigo San Miguel: "Es un partido para quitarnos el mal sabor de boca"

Con los deberes hechos llega el Casademont Zaragoza a la última jornada de la FIBA Europe Cup, lo que permite al conjunto aragonés plantearse el duelo ante el Bakken Bears de este miércoles con otra perspectiva, pensando en el futuro y en los jugadores con menos minutos y peores sensaciones de la plantilla. Así lo ha explicado en la previa de este martes Rodrigo San Miguel, entrenador ayudante.

"Queremos que sea un partido que nos sirva también para preparar el fin de semana y también para recuperar sensaciones del último día y quitarnos el mal sabor de boca de los últimos minutos que tuvimos ante el Unicaja. Pensamos en el futuro, en Tenerife y en trabajar cosas que nos puedan servir", ha señalado el zaragozano.

Además, el partido en Dinamarca supuso la única derrota del Casademont en el torneo, por lo que en el ánimo del equipo aragonés también está el mejorar la imagen de aquel día. "Hay que cambiar la cara de aquel partido. Tenemos esa espinita del partido en Dinamarca, que no estuvimos al nivel que merecía el choque. Dar otra cara, mejor impresión, frente a un equipo diferente a lo que estamos acostumbrados", ha indicado.

Y es que, como bien pudo comprobar el Casademont, el Bakken Bears es un equipo con un estilo bien diferente al de la Liga ACB. "Juegan a muchas posesiones, muy rápido, un punto alocado y no esperan, lo normal es jugar un poco más estático, pero ellos van directos al aro, incluso aunque no tengan buenos tiros. El otro día encontraron un ritmo al que no supimos ajustarnos y nos costó", ha admitido.

El cuerpo técnico todavía no tiene decidido el roster definitivo para el encuentro, pero San Miguel apunta que puede ser un buen día para aquellos jugadores que tienen menos minutos en la Liga o que necesitan ganar confianza, como Stevenson y Soriano. "Está sin definir, pero siempre son partidos que son buenos para ir metiendo gente que no ha tenido tantos minutos en la competición doméstica. Confianza para los que menos juegan y los que más juegan puedan bajar un poco la calma. Hay jugadores que necesitamos que vayan recuperando confianza", asegura.

Por último, San Miguel ha hablado de su situación personal tras regresar a su puesto como ayudante después de tener que hacerse cargo del equipo tras la destitución de Porfirio Fisac. "Estoy bien, fue un verano tranquilo porque desde el principio sabía cómo iba a ir. Ser entrenador en la parte final de la temporada pasada fue anecdótico, dije en mi primera rueda de prensa que era de manera interino porque así me lo había transmitido Reynaldo y así me lo tomé yo. Lo disfruté, me gustó, pero no tengo ninguna prisa por ser primer entrenador. Estoy en un muy buen sitio para seguir aprendiendo de un gran profesional como es Jesús, así que estoy muy bien para seguir progresando", ha concluido.