20.00 HORAS

El Casademont Zaragoza-Bakken Bears, en directo: la FIBA Europe Cup en vivo

Último partido de la primera fase

Joel Soriano hace un mate frente al Falco.

Joel Soriano hace un mate frente al Falco. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza cierra la primera fase de la FIBA Europe Cup en casa recibiendo al Bakken Bears, líder danés y único equipo que ha conseguido ganarle. Con descanso para los más habituales y minutos para los menos, el conjunto aragonés estará pendiente del resto de grupos para conocer a sus rivales en la segunda ronda.

Devin Robinson es el descarte de hoy y Youssouf Traroé completa la convocatoria. Nueva oportunidad por tanto para Joel Soriano, Dubljevic y Stevenson, jugadores que deben mejorar su aportación al equipo.

