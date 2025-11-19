En Directo
20.00 HORAS
El Casademont Zaragoza-Bakken Bears, en directo: la FIBA Europe Cup en vivo
Último partido de la primera fase
Zaragoza
El Casademont Zaragoza cierra la primera fase de la FIBA Europe Cup en casa recibiendo al Bakken Bears, líder danés y único equipo que ha conseguido ganarle. Con descanso para los más habituales y minutos para los menos, el conjunto aragonés estará pendiente del resto de grupos para conocer a sus rivales en la segunda ronda.
Devin Robinson es el descarte de hoy y Youssouf Traroé completa la convocatoria. Nueva oportunidad por tanto para Joel Soriano, Dubljevic y Stevenson, jugadores que deben mejorar su aportación al equipo.
Buenas tardes desde el pabellón Príncipe Felipe. Devin Robinson se queda fuera para el partido de hoy y Youssouf Traoré será quien ocupe su lugar
