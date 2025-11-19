La crónica del Casademont Zaragoza-Bakken Bears: un festín para cerrar la primera fase (105-75)

El Casademont Zaragoza cerró la primera fase con una buena victoria sobre el Bakken Bears que le sirvió para dar minutos a los menos habituales a intentar recuperar a los más decaídos. La mejor noticia fue que Stephens demostró estar totalmente recuperado del golpe que sufrió, precisamente, en Dinamarca. El equipo no sufrió mucho ante un Bakken Bears sin un cinco puro y con menos acierto de tres que en la ida.

El Casademont Zaragoza salió a la pista con una misión clara: recuperar a Soriano y Stevenson. El dominicano fue titular y a él llegó el balón en la mayoría de ataques del conjunto aragonés. Su acierto no fue espectacular pero su implicación si pareció mayor que otros días. Luego fue el turno de Stevenson, en el segundo cuarto, para demostrar una vez más que tiene buena mano, aunque apenas tuvo tres minutos para demostrarlo. Por lo demás, el ritmo fue muy alto, el Bakken Bears intentó correr y anotar rápido, consiguió algunos triplazos, y el Casademont logró mantenerse en ventaja pese al desacierto de Bell-Haynes y los problemas de faltas de ambos bases. El conjunto aragonés dominó los dos primeros cuartos (29-26 y 54-46 al descanso).

En el tercer parcial el dominio del Casademont fue más claro y se disparó cuando, en tan solo tres minutos, Stevenson anotó cuatro triples como cuatro soles para volver a demostrar que lo suyo no es falta de calidad (17 puntos en 6 minutos). Sin embargo, un gesto al banquillo le volvió a sentar y ya no salió más. El resto del encuentro sirvió para comprobar que los muelles de Stephens vuelven a estar a punto y que Jaime Fernández es un jugador más que útil.

FICHA TÉCNICA CASADEMONT ZARAGOZA: Marco Spissu (11), Joaquín Rodríguez (8), DJStephens (8), Jaime Fernández (11), Joel Soriano (17) -equipo inicial-, Trae Bell-Haynes (5), Erik Stevenson (17), Santi Yusta, Lucas Langarita (3), Miguel González (10), Bojan Dubljevic (10) y Youssouf Traoré (5). BAKKEN BEARS: Chenery (11), Vinther (2), Dubose (5), Pedersen (6), Deen (12) -equipo inicial-, Ogundiran (20), Mollgaard (7), Ates (9), Schwartz, Stie y Katholm (3). PARCIALES: 29-26, 25-20, 31-16 y 20-13. ÁRBITROS: Jacobs (BEL), Sahin (TUR) y Hodzic (GER). ELIMINADOS: No hubo. INCIDENCIAS: 3.425 espectadores en el pabellón Príncipe Felipe.

¡Triple de Lucas Langarita! Quedaba él por anotar, 105-75 y termina el partido. Buena victoria del Casademont Zaragoza

Dos más para Jaime, 102-75

Anota Miguel, 100-75

Soriano de media distancia y hay tiempo muerto. 98-75 a 3.30 para el final

Soriano suma dos más, 96-70

Y ahora anota el uruguayo a la contra y es falta de Chenery. Jugada de tres, 92-67

Dos más para Joaquín, 89-67

Dos más para Dubljevic, 87-67

De nuevo pitan falta de Joaquín con la bocina sonando y son tres tiros libres para Deen. Anota dos y se termina el tercer cuarto 85-62