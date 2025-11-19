Jesús Ramírez: "Stevenson tiene puntos, pero debe hacer otras cosas que no está haciendo, por eso está fuera"

Erik Stevenson fue uno de los protagonistas del choque entre el Casademont Zaragoza y el Bakken Bears al anotar 17 puntos en tan solo 6 minutos de juego. Y es que el estadounidense anotó cuatro triples consecutivos en el tercer cuarto pero fue sentado por Jesús Ramírez tras un gesto al banquillo. El técnico habló del jugador tras el encuentro, explicando su situación: "No tengo ninguna duda de que Erik Stevenson tiene una calidad importante y puede hacer puntos, pero tiene que hacer otras cosas para el equipo que no las está haciendo, que es defender, y por eso está fuera".

El entrenador del Casademont Zaragoza se mostró asimismo convencido de que Stevenson es un jugador recuperable, pero advirtió de que hay que valorar dónde se encuentran ambas partes. "Estamos poniendo mucho trabajo, vamos a tratarlo con él internamente, ver dónde estamos y seguir trabajando. Al final para mí lo más importante es que el equipo tire adelante con mucho trabajo que tenemos en ataque, defensa, y para eso necesito gente implicada, comprometida, y para eso trabajamos cada día muchísimo. Hay que ver en qué punto estamos las dos partes", indicó.

Con respecto al partido, Ramírez destacó que su equipo había crecido con el paso de los minutos y el hecho de que los jugadores lograran divertirse en la segunda parte. "Era un partido difícil porque este equipo lo que hace lo hace muy bien, juega a un ritmo muy alto y hemos tenido que ajustarnos. En el primer cuarto no mucho pero en el partido hemos crecido en parar su ritmo, en no dejarles tirar esos triples que parecen alocados pero es a lo que juegan y es difícil pararlos. Hemos crecido dentro del partido para acabar con unas sensaciones bastante correctas. También me gustaría decir que en la segunda parte además del baloncesto, de la táctica, de pararles, intentar jugar un poco más como equipo, me ha gustado el espíritu, la química, las caras, el intentar dentro de competir, divertirse, estar más alegres de lo que hemos estado últimamente. Pasamos a la siguiente fase y a seguir creciendo en esta competición", resumió el técnico.