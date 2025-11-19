Estos son los rivales y calendario del Casademont Zaragoza en la FIBA Europe Cup

El Prievizda eslovaco y el Aliaga Petkimspor turco se unieron anoche al b como rivales del Casademont Zaragoza en la segunda ronda de la FIBA Europe Cup. Una ronda de cuatro grupos de otros tantos equipos que se disputa en modo liguilla y en la que los dos primeros de cada grupo obtendrán el billete para los cuartos de final. Esta fase empezará el 10 de diciembre y se extenderá hasta el 11 de febrero en otras seis jornadas.

El equipo aragonés comenzará en casa frente al Prievizda y acabará también en el Príncipe Felipe ante el Sassari. En la segunda jornada visitará al Petkimspor antes de terminar el año y ya en el 2026 viajará a Cerdeña y a Eslovaquia (de nuevo tres salidas consecutivas) para terminar ante el conjunto turco y el sardo en la capital aragonesa.

El Dinamo Sassari llega como líder del grupo G con 4 victorias y 2 derrotas. Perdió el primer duelo en Lisboa contra el Sporting y después lo ganó todo para sellar su clasificación una jornada antes de terminar esta fase. Este miércoles perdió en Alemania frente al Vesta Rachta por 77-73 en un duelo ya intrascendente. En la Lega italiana es decimocuarto (de dieciséis equipos) con solo 2 victorias en ocho jornadas disputadas.

Eslovacos y turcos llegan como segundos de sus respectivos grupos. El Prievizda ha terminado por detrás del Cedevita en el grupo D con 4 victorias y 2 derrotas, mismo balance que el Petkimspor en el grupo C, solo superado por el Oradea rumano. En la Superliga turca el Petkimspor es undécimo con tres victorias en ocho jornadas, mientras que en la Extraliga de Eslovaquia el Preivizda es cuarto de diez equipos con cinco victorias el ocho partidos.