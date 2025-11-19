Stephens vuelve a volar y Stevenson hace 17 puntos en 6 minutos. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

DJStephens

Air Stephens | 8 | Volvió a volar sobre la pista dejando acciones espectaculares.

Spissu | 7 |

Controlador. Pese a no estar al 100%, dio 11 asistencias, sabe dónde poner el balón.

Joaquín | 6 |

Polivalente. Alternó el 2 y el 1 con su garra habitual, 7 rebotes y 6 asistencias.

Fernández | 7 |

Útil. Minutada para el aragonés que aprovechó con muy buena actitud.

Soriano | 6 |

Mejor. El equipo le buscó mucho y fue recuperando sensaciones.

Bell-Haynes | 5 |

Desacertado. No tuvo su mejor día, falló varios pases y cometió faltas muy rápido.

Stevenson | 8 |

Francotirador. 17 puntos en 6 minutos y 4 triples seguidos. Un gesto hacia el banquillo le costó no jugar más.

Langarita | 5 |

Intrascendente. Anotó un triple al final pero se le vio poco en el partido.

González | 6 |

Intenso. En su línea, esta vez se animó algo más en ataque y terminó con 10 puntos.

Dubljevic | 7 |

Insistente. Infalible en los cuatro lanzamientos que tuvo, cogió 8 rebotes.

Traoré | 5 |

Enérgico. No tuvo muchos minutos pero puso la intensidad habitual en la carga del rebote.

Yusta | - |

Descanso. El capitán tuvo descanso pero estuvo en el banquillo para cumplir con los cinco cupos.