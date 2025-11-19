CASADEMONT ZARAGOZA
Stephens vuelve a volar y Stevenson hace 17 puntos en 6 minutos. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
DJStephens
Air Stephens | 8 | Volvió a volar sobre la pista dejando acciones espectaculares.
Spissu | 7 |
Controlador. Pese a no estar al 100%, dio 11 asistencias, sabe dónde poner el balón.
Joaquín | 6 |
Polivalente. Alternó el 2 y el 1 con su garra habitual, 7 rebotes y 6 asistencias.
Fernández | 7 |
Útil. Minutada para el aragonés que aprovechó con muy buena actitud.
Soriano | 6 |
Mejor. El equipo le buscó mucho y fue recuperando sensaciones.
Bell-Haynes | 5 |
Desacertado. No tuvo su mejor día, falló varios pases y cometió faltas muy rápido.
Stevenson | 8 |
Francotirador. 17 puntos en 6 minutos y 4 triples seguidos. Un gesto hacia el banquillo le costó no jugar más.
Langarita | 5 |
Intrascendente. Anotó un triple al final pero se le vio poco en el partido.
González | 6 |
Intenso. En su línea, esta vez se animó algo más en ataque y terminó con 10 puntos.
Dubljevic | 7 |
Insistente. Infalible en los cuatro lanzamientos que tuvo, cogió 8 rebotes.
Traoré | 5 |
Enérgico. No tuvo muchos minutos pero puso la intensidad habitual en la carga del rebote.
Yusta | - |
Descanso. El capitán tuvo descanso pero estuvo en el banquillo para cumplir con los cinco cupos.
- Interior asume la indemnización de 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El Real Zaragoza le pide al Ebro 50.000 euros por los costes del partido de Copa en el Ibercaja Estadio
- Autopista para la salida de Dani Gómez en enero
- La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero
- Un entorno al alza: la conexión que reactivará el suroeste de Zaragoza a nivel comercial, logístico y residencial
- El dueño de una discoteca de Zaragoza confirma la visita de la princesa Leonor: "El portero le pidió el DNI"
- Osasuna ofrece al Ebro jugar la Copa gratis en El Sadar y quedarse con toda la recaudación
- Indignación entre los profesores de Aragón con el máster: 'Gente sin titulación me ha pasado por delante y tiene plaza