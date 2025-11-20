Casademont Zaragoza
Aday Mara sigue deslumbrando en Michigan: doble-doble y mate para el recuerdo
El zaragozano, a pesar de no ser titular, firmó 10 puntos y 10 rebotes en la victoria de los suyos
Sigue Aday Mara con su gran inicio de temporada en su nueva aventura en Michigan. El aragonés fue una pieza clave para que su equipo superara a los Middle Tennessee Blue Raiders (86-61) en un duelo en el que Mara, a pesar de no ser titular, firmó un doble-doble (el tercero en cuatro partidos) con 10 puntos y 10 rebotes.
El zaragozano anotó 5 de sus 8 tiros de dos y fue un muro defensivo ante sus rivales en los 20 minutos que jugó. Además, Aday Mara, que parece haber ya olvidado el escaso protagonismo que tuvo en UCLA, dejó la jugada del partido con un espectacular mate.
El pívot está en las quinielas para estar en la primera ronda del draft de la NBA del año 2026 y tiene muchas papeletas para convertirse en el primer aragonés que juegue en la mejor Liga del mundo.
- Osasuna ofrece al Ebro jugar la Copa gratis en El Sadar y quedarse con toda la recaudación
- Juan Forcén desea atraer más capital aragonés al Real Zaragoza
- La sociedad La Nueva Romareda asumirá los 50.000 euros requeridos por el Real Zaragoza para que el Ebro juegue la Copa en el Ibercaja Estadio
- El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte
- Interior asume la indemnización de 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- La pregunta sobre el Real Zaragoza que Manu acertó sin dudar en Pasapalabra y que le permitió ganar el rosco
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- El dueño de una discoteca de Zaragoza confirma la visita de la princesa Leonor: 'El portero le pidió el DNI