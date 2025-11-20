Aday Mara sigue deslumbrando en Michigan: doble-doble y mate para el recuerdo

Sigue Aday Mara con su gran inicio de temporada en su nueva aventura en Michigan. El aragonés fue una pieza clave para que su equipo superara a los Middle Tennessee Blue Raiders (86-61) en un duelo en el que Mara, a pesar de no ser titular, firmó un doble-doble (el tercero en cuatro partidos) con 10 puntos y 10 rebotes.

El zaragozano anotó 5 de sus 8 tiros de dos y fue un muro defensivo ante sus rivales en los 20 minutos que jugó. Además, Aday Mara, que parece haber ya olvidado el escaso protagonismo que tuvo en UCLA, dejó la jugada del partido con un espectacular mate.

El pívot está en las quinielas para estar en la primera ronda del draft de la NBA del año 2026 y tiene muchas papeletas para convertirse en el primer aragonés que juegue en la mejor Liga del mundo.