Carlos Cantero, entrenador del Casademont: "Estamos muy fijos en lo que viene, no hay más remedio"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para analizar al equipo en la previa del partido de este domingo a las 12:30 en casa del CAB Estepona. El conjunto rojillo regresa a la competición tras el parón por las ventanas FIBA y lo hace con la mirada dividida por la cercanía del encuentro decisivo del próximo miércoles ante el Mersin, donde se jugarán el pase a la siguiente ronda de la Euroliga. Cantero no ha escondido la dificultad de gestionar esta situación: “Estamos muy fijos en lo que viene, no hay más remedio. Cuando hay un partido que es a vida o a muerte, lo tienes cruzado”.

El técnico ha asegurado que el objetivo inmediato es “volver al nivel competitivo” tras el descanso, lo cual pasa por emplearse al máximo el domingo: “Hacer nuestro mejor trabajo contra Estepona para recuperar sensaciones, competitividad, cabezas y sistemas tácticos”. Aun así, Cantero ve el encuentro como una oportunidad para preparar la cita europea: “Usar ese partido del fin de semana como mejor entrenamiento posible”. Según ha explicado, tras el parón suele haber “un poco de cacao mental”, por lo que ahora toca “dos o tres sesiones de entrenamiento con el equipo entero” para “ir creciendo lo más rápido posible otra vez para ese partido del miércoles”.

Sobre el rival de este domingo, Cantero ha advertido de los peligros de estos encuentros de reanudación: “Son partidos raros. Son partidos de cierto grado de incertidumbre, que es algo que no nos gusta a los entrenadores”. Del Estepona ha querido destacar “uno de los mejores juegos interiores de la Liga”, pero, al mismo tiempo, jugadoras que “asumen muchos minutos”. La idea es imponer el ritmo propio: “Tenemos que sacar sobre todo ese físico a nivel de exteriores, intentar que sus postes sobre todo no generen rebote ofensivo, en puntos, en triples, sino que quizá lo que generen esté más localizado”.

En cuanto a nombres propios, la vuelta al trabajo ha dejado buenas noticias, como la reincorporación de Merritt tras haber tenido “más exigencia”. Además, el parte médico deja cero bajas: “A nivel de lesiones, todo bien, nada que impida que no se entrenen las jugadoras”. El entrenador también se ha referido al estado de Leite, desconvocada por Francia por fatiga, y ha aclarado que está recuperada: “Yo la he visto que le ha venido bien, se ha tomado sus días de vacaciones, ha parado, ha pensado en otras cosas que no sea baloncesto y viene en la mejor situación”.

A pesar de la distracción del próximo miércoles, el técnico rojillo ha insistido en la importancia de no descuidar la competición doméstica. “Todas las victorias van a ser importantes y ese es nuestro objetivo en Liga Regular, estar arriba, y estar en lo más alto posible”, ha señalado. Asimismo, ha recordado que el campeón de la fase regular “tiene derecho a quitarse ese qualifier” de la competición europea. Por ello, ha pedido a sus jugadoras mantener la excelencia y evitar los altibajos: “Los rivales que tenemos en Euroliga te exigen dar ese 10 sobre 10 para poder competir. En los momentos que a lo mejor bajas a dar un notable, el rival aprovecha para dar ese sobresaliente”.