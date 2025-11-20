Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez

Se presentaba el duelo entre Casademont Zaragoza y el Bakken Bears de Dinamarca, con los aragoneses ya clasificados y sin nada en juego en el Príncipe Felipe, como el choque más descafeinado de lo que llevamos de temporada. Pues nada de eso porque resultó ser en el que más chispas saltaron, aunque lo realmente curioso es que no fue por una discusión entre rivales sino más bien un duelo entre dos integrantes del propio equipo aragonés.

No eran demasiados los que se dieron cita en el pabellón zaragozano, pero todos se quedaron atónitos a ver el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez porque, menos contacto físico, hubo casi de todo entre ambos. Gestos, miradas y decisiones que, a no ser que su relación dé un giro de 180 grados, lo lógico, visto lo visto, es que hayan provocado que el americano puede haber jugado ya sus últimos minutos con el Casademont si Ramírez sigue en el banquillo.

Que al técnico hay algo que no le convence en Stevenson era obvio. A pesar de que en algún momento el estadounidense ha dejado muestras de que tiene muchos puntos en sus manos, en ningún momento ha encontrado un hueco fijo en la rotación de Ramírez. Apariciones esporádicas que hacían presagiar que algo pasaba. En el último duelo ante el Unicaja, el escaso protagonismo de Stevenson quedó reducido a la nada. 0 minutos para el americano mientras el catalán, en rueda de prensa, alegó que su no participación había sido exclusivamente por decisión técnica.

El duelo ante el Bakken Bears se presentaba como una magnífica oportunidad para tratar de recuperar tanto al estadounidense como a Soriano. Sin embargo, Ramírez apostó por el pívot en el quinteto titular y se olvidó de un Stevenson que solo jugó seis minutos. Pero qué seis minutos. El americano salió a reivindicarse y anotó 17 puntos con un gran 4/5 en triples.

El desafío

Lo que hubiera sido considerado como un golpe encima de la mesa de Stevenson quedó afeado por su actitud porque, tras cada canasta, el jugador exterior se quedaba mirando desafiante al banquillo. En una de esas veces, siendo los gestos cada vez más evidentes, el técnico del Casademont decidió sentarlo y ya no jugó más. Además, Stevenson se mostró desconectado e incluso apartado del resto del equipo durante los tiempos muertos y los descansos entre cuartos.

Tal fue la bronca que Pedro Llompart, el secretario técnico del club, esperó al estadounidense en el túnel de vestuarios a la conclusión del partido para tener lo que seguro que fue una tensa conversación. Por su parte, Jesús Ramírez en rueda de prensa: "No tengo ninguna duda de que Erik Stevenson tiene una calidad importante y puede hacer puntos, pero tiene que hacer otras cosas para el equipo que no las está haciendo, que es defender, y por eso está fuera. Estamos poniendo mucho trabajo, vamos a tratarlo con él internamente, ver dónde estamos y seguir trabajando. Al final para mí lo más importante es que el equipo tire adelante con mucho trabajo que tenemos en ataque, defensa, y para eso necesito gente implicada, comprometida, y para eso trabajamos cada día muchísimo. Hay que ver en qué punto estamos las dos partes".

Ahora está por ver si el club toma alguna sanción o medida disciplinaria contra Stevenson y ver si la relación entre el jugador y Ramírez es reconducible o está completamente rota y hay noticias sobre el futuro del americano en el próximo parón internacional.