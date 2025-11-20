El Valencia Basket mide la reacción del Casademont U22

Casademont Zaragoza U22 visita este viernes 21 de noviembre (19:00 horas) el pabellón de La Fonteta para disputar la séptima jornada de la Liga U. El conjunto rojillo afronta el duelo con el objetivo de reencontrarse con la victoria lejos de casa y consolidarse en la zona noble de la clasificación ante un rival directo en la lucha por las posiciones de privilegio.

El equipo de Jorge Serna, que ha mostrado un rendimiento muy competitivo en cada uno de sus encuentros, llega a esta cita con un balance equilibrado de tres triunfos y tres derrotas. Esta regularidad le ha permitido asentarse en una sólida cuarta posición. Además, ya sabe lo que es vencer a domicilio esta temporada tras su notable triunfo en la segunda jornada frente a Baxi Manresa, un precedente que refuerza su confianza de cara a un choque que se prevé exigente y de alto ritmo.

Con la intención de recuperar sensaciones y volver a exhibir su mejor versión, el equipo se presenta en Valencia con la ambición de firmar una actuación completa y seguir creciendo en la competición. Por su parte, el Valencia atraviesa un momento delicado, con dos derrotas consecutivas en sus últimos compromisos. El equipo taronja suma una victoria menos que Casademont y afrontará el duelo con la intención de recortar distancias y acercarse a la zona alta de la tabla.

EL PARTIDO

Jornada 7 Liga U

VALENCIA BASKET vs. CASADEMONT ZARAGOZA

Viernes: 21/11/2025. La Fonteta 19:00h

Árbitros: Héctor García Sanhermelando, Javier Villanueva Tena y Encarnación Hernández Cañaveras

Retransmisión: Teledeporte, Youtube Liga U22 y streaming Aragón Deporte