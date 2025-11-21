El Casademont Zaragoza U22 y Lucas Langarita se divierten en La Fonteta (102-118)

Era el día señalado para el volver a ganar y el Casademont U22 lo consiguió. Además, tras sus dos derrotas consecutivas frente a los poderosos Real Madrid y Barcelona, lo hizo convenciendo y divirtiéndose ante el Valencia Basket en un encuentro en el que los canteranos aragoneses impusieron su ley desde el minuto uno.

Fue Lucas Langarita el que comenzó el recital en La Fonteta. Suyos fueron los primeros 8 puntos del Casademont, incluidos dos triples, y su buen inicio permitió a los de Serna comenzar mandando. El que cogió el relevo del zaragozano fue Traoré. Con un gran repertorio de mates, el africano otorgó la primera ventaja significativa a los suyos (11-20). No obstante, el Valencia despertó e hizo unos buenos minutos finales en un primer cuarto que acabó 24-28.

No se asustó, sin embargo, el Casademont Zaragoza. Se apuntó entonces a la fiesta la perla Lukic y, en una actuación coral de los canteranos aragoneses, la renta se fue de nuevo incrementando (33-50). Parecía que esa máxima de 17 puntos podía incluso sentenciar el encuentro antes del paso por vestuarios, pero de nuevo los locales, más con fe que con baloncesto, se agarraron como pudieron al partido y sobrevivieron en ese tramo para llegar con vida al descanso, al que se llegó con 49-60. Exhibición ofensiva de los zaragozanos, pero el encuentro seguía abierto y más en una Liga U 22 en el que los parciales (a favor y en contra) son el plan de cada día.

Sentencia

Así pues, no se podía relajar el Casademont si no quería sufrir y, además, darse un homenaje en La Fonteta. Volvió Lucas Langarita a mostrar su mejor versión (acabó con 27 puntos) y, acompañado por Savkov y Moreno, parecía sentenciar para el Casademont el encuentro cuando la diferencia llegó a los 20 puntos. Pero a los de Serna, y no es la primera vez, se complicaron ellos mismos las cosas. Un parcial de 12-0 favorable a los locales llegó a dar un susto a los zaragozanos. La renta bajó hasta los ocho cuando aún faltaban cinco minutos. Fue de nuevo Langarita, con cinco puntos consecutivos, el que acabó sentenciando el choque para un Casademont Zaragoza que acaba la primera vuelta de la competición con cuatro victorias y tres derrotas.