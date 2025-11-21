Dalma Czukor no jugará esta temporada con el Casademont Zaragoza

La jugadora de Casademont Zaragoza, Dalma Czukor, ha anunciado su decisión de no competir en el baloncesto profesional tras haber sido madre. La jugadora ha decidido centrarse en su maternidad y así lo ha comunicado en redes sociales: “Hace unos meses viví el momento más importante de mi vida: convertirme en madre. Desde entonces, todo ha cambiado, y tras mucha reflexión, y con un poco de nostalgia, he decidido no competir esta temporada para poder centrarme plenamente en mi hijo y en esta hermosa nueva etapa que estoy viviendo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Casademont Zaragoza por su amabilidad, respeto y comprensión desde el primer momento. No siempre es fácil encontrar un club que te apoye de una forma tan humana y cariñosa, y eso es algo que valoro muchísimo. No es fácil dar un paso al lado y perder la oportunidad de compartir esta temporada con mis compañeras y la afición, pero me voy con el orgullo de haber formado parte de una gran familia. Seguiré al equipo desde la distancia con todo mi apoyo y cariño, y espero que el baloncesto me reciba de nuevo cuando sea el momento adecuado.Gracias por todo. Dalma”

"Desde Casademont Zaragoza apoyamos su decisión, le agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su vida", dice el club.