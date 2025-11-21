Jesús Ramírez, sobre la visita del Tenerife: "No es una final, pero tenemos que ganar"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha comparecido este viernes ante los medios en la previa del partido de este domingo a las 18.00 horas en el Príncipe Felipe contra La Laguna Tenerife. El técnico ha destacado sobre todo el nivel competitivo del rival: “Como bloque, como concepto, como proyecto, como carga táctica, como manera de jugar... es un equipo top, no en ACB, en Europa”.

La dificultad del partido reside, según el entrenador, en la jerarquía de un contrincante como el Tenerife. “En cuanto a experiencia, a juego juntos, a conexión, es un equipo muy, muy difícil”. Por ello, el plan de partido pasa por “romper un poco sus conexiones,su toma de decisión, en la medida de lo posible”. Ramírez ha reconocido la urgencia con la que el conjunto aragonés llega al choque, aunque no ha querido tildarlo de final: “No, como una final no. Las finales son finales y ojalá tengamos finales y las trataremos como tal”, explica.

El preparador ha reconocido la importancia de sumar “por muchas cosas, por el número, por la clasificación, por los partidos que ya hemos ganado, los perdidos, también por reforzar”. Por lo que ha sido tajante sobre la necesidad este domingo (18.00, Príncipe Felipe): “Sí, sinceramente, es un partido que tenemos que ganar”. Además, tiene claro el modelo que quiere transmitir: “El juego rápido, el juego agresivo, el no dejarles ese momento, ese segundo que toman decisiones que son muy buenas”.

"La doble competición no nos ha dejado llegar ahí. Hemos estado tres semanas seguidas con más dos viajes fuera de casa, con un tiempo muy limitado de entrenamiento”

Aunque ha hecho autocrítica sobre la situación actual del equipo, el entrenador considera que la dirección es la correcta, aunque los tiempos no son los ideales: “Vamos bien, pero lento”. En ese sentido, Ramírez ha señalado que los partidos de Europe Cup han limitado el ritmo de trabajo: “La doble competición no nos ha dejado llegar ahí. Hemos estado tres semanas seguidas con más dos viajes fuera de casa, con un tiempo muy limitado de entrenamiento”. No obstante, ve al equipo metido en Liga: “Con dos victorias más tenemos otras caras y otras sensaciones”.

Siendo conocedor de los rivales para la segunda fase de Europe Cup, ha destacado el nivel del grupo: “Podría estar en la Euroliga o en la Champions League. Estos cuatro equipos pueden estar ahora, me parece en el top”.

Las molestias de Soriano

En el apartado individual, Ramírez ha reconocido la evolución de Joel Soriano, aunque matiza que todavía no está donde el técnico quiere. Además, ha revelado que arrastra problemas en el tobillo: “No lo tiene bien, no le permite hacer tareas físicas que ayuden a su condición”. Respecto a los plazos de recuperación de los lesionados, ha pedido paciencia: “No quiero decir una fecha que luego no sea así”.

Por último, sobre las rotaciones y sobre el rendimiento colectivo, el técnico ha afirmado que el equipo trabaja para llevar su potencial al máximo y que no tardará en verse el mejor Casademont posible: “Vamos a ser un muy buen equipo, vamos a hacerlo muy bien cuando Dubi, Joel y Yusuf, los tres, estén cerca o en su mejor versión”.