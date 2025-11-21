Stevenson se disculpa tras su polémica con Ramírez: "Esa no es la forma de comportarse"

El jugador del Casademont Zaragoza, Erik Stevenson, ha pedido disculpas este viernes por su comportamiento durante el partido de FIBA Europe Cup contra el Bakken Bears. Durante el encuentro, se vio al escolta dirigirse a su entrenador, Jesús Ramírez, con gestos provocativos y miradas desafiantes cada vez que anotaba a canasta. Además, en los tiempos muertos, se le vio apartado del grupo y sin prestar atención a las indicaciones del cuerpo técnico.

Las imágenes no han pasado desapercibidas para los seguidores del Casademont, que han estado desde el miércoles preguntándose por el motivo de esta polémica, ni tampoco para el propio club que, antes de dar comienzo a la rueda de prensa de Jesús Ramírez, en la previa del partido de Liga ACB el domingo ante el Tenerife, ha dado al jugador la oportunidad de dar su versión de lo ocurrido.

Stevenson ha dado un mensaje breve pero contundente sobre su actitud en el duelo que se disputó en el Príncipe Felipe, matizando que situaciones que se producen por la tensión del partido. "Respecto a lo ocurrido el miércoles por la noche, me he dado cuenta de que, independientemente de cómo se sienta un jugador o de cuáles sean las circunstancias, esa no es la forma de comportarse", afirma.

Mensaje a la afición

De igual manera, el escolta ha trasladado este mismo mensaje al aficionado, a quien también a pedido perdón. "Por eso, quiero dirigirme a la afición, al equipo y al club para pedir disculpas", indica. Sus intenciones en lo deportivo de cara al equipo y al entrenador, según explica, son las de trabajar y olvidarse de este episodio: "Mi objetivo ahora es recuperar esa confianza ganándomela en los entrenamientos y pasar página", añade. Por último, Stevenson ha asegurado que se trataba de un hecho aislado que no se repetirá: "Algo así no volverá a ocurrir", concluye.

Durante su comparecencia, también Ramírez se ha referido a estos hechos y ha indicado que habló ayer jueves con el jugador para poner las cosas en contexto, ya que tras el partido "no es momento para valorar nada". El técnico ha explicado que el propio Stevenson se disculpó también ante sus compañeros y asegura que la situación es reconducible "al 100%" si se hacen bien las cosas.

Ramírez: "Al final son dos personas, dos partes que han tenido un pequeño conflicto. Se ha solucionado y ya está. Él ha hablado ahora de volver a ganarse la confianza a través del trabajo"

El entrenador ha hablado de los valores que transmite el club, los cuales han de ser los correctos: "Cuando no lo son, pues hay que reevaluar cosas". Aparte de eso, el técnico no le da más importancia que a una discusión. "Al final son dos personas, dos partes que han tenido un pequeño conflicto. Se ha solucionado y ya está. Él ha hablado ahora de volver a ganarse la confianza a través del trabajo", añade.

Para finalizar el tema, Jesús Ramírez ha reconocido que Stevenson "es un muy buen jugador de básquet", aunque tiene que adaptarse a una Liga y un club nuevos. Además, aunque ha admitido que se trata de un jugador con gran aporte en diferentes ámbitos, no todo es lo que se ve sobre la pista: "Hay otro tema que son valores, compañerismo y cosas que pasan durante los entrenamientos".