La previa del Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife: un salto antes del parón

El Casademont Zaragoza se exige un último esfuerzo antes del parón de selecciones para aliviar un poco su situación en la Liga Endesa. Solo ha ganado dos partidos en siete jornadas y, aunque tiene al octavo a un solo triunfo, también es un partido el que le separa de los puestos de descenso. Así que le conviene seguir sumando, aunque enfrente tenga este domingo a uno de los mejores conjuntos de la categoría, el La Laguna Tenerife (18.00 horas), el equipo de los aparentemente eternos Huertas y Shermadini.

El bloque de Txus Vidorreta es de sobra conocido, ya que es el único equipo de la ACB que mantiene una base de jugadores y un estilo de juego desde hace años. Y le sigue funcionando a las mil maravillas. Huertas y Shermadini continúan en plena forma y a su alrededor se mantienen Fitipaldo, Sastre, Abromaitis, Guerra, Doornekamp, Jaime Fernández. Jugadores con 5, 7 y hasta 8 temporadas consecutivas como aurinegros, toda una rareza en el baloncesto moderno. Esta temporada ha sumado a Giedraitis, Van Beck, Alderete y Bordón, que también juega con el U22.

Sobre la pista se verán esta tarde los dos mejores jugadores de la Liga ACB en estas primeras siete jornadas: Gio Shermadini y sus 17 puntos y 24,1 créditos de valoración y Santi Yusta y sus 19 puntos (máximo anotador de la competición) y 23,3 de valoración. Además, Huertas es el máximo asistente del torneo con 6,9 por jornada.

El conjunto canario solo ha perdido dos partidos en la Liga Endesa esta temporada, precisamente sus dos últimas salidas, a Vitoria y Valencia, por lo que intentará no repetir el patrón en Zaragoza. El Casademont, por su parte, viene de perder ante el Unicaja un partido que tuvo en su mano y de superar una pequeña crisis entre Jesús Ramírez y Erik Stevenson tras su encontronazo europeo. Dos días después el jugador se disculpó públicamente y el técnico aseguró que sigue confiando en su talento.

Para cualquier equipo es complicado superar al Tenerife, como acreditan sus escasas dos derrotas, así que también se esperan dificultades para el Casademont Zaragoza, sobre todo ante un juego interior como el que conforman Shermadini y Guerra, dos de los pívots más en forma de la ACB. Trabajo extra para un conjunto aragonés que está intentando recuperar para la causa a Joel Soriano.

Salvo contratiempos de última hora, Ramírez solo tendrá la consabida baja de Kabaca, mientras que Vidorreta tiene a todos sus jugadores disponibles. Ambos equipos se han enfrentado en 25 ocasiones, con diez victorias aragonesas. Los últimos tres duelos han caído del lado tinerfeño, que ha ganado en sus últimas cinco visitas a la capital aragonesa. n