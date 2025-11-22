La previa del Estepona-Casademont Zaragoza: un molesto viaje a lo desconocido

Qué largo se ha hecho el parón y qué ganas hay de volver a ver al Casademont Zaragoza en acción. Acostumbrado a un ritmo de dos partidos por semana, el equipo aragonés, para desgracia de sus aficionados, ha tenido un respiro en lo que había sido un agotador comienzo de competición. Algo más de 15 días en los que en las cabezas de las jugadoras y del cuerpo técnico solo ha habido un nombre, el del Mersin. Pero ese no es el primer rival de las de Cantero.

El primer enfrentamiento entre las zaragozanas y el recién ascendido Estepona (domingo, 12.30 horas), en tierras malagueñas, parece incluso que molesta antes del vital duelo ante las turcas en el que el Casademont se juega su futuro europeo, pero ya que hay que ir, que por lo menos el viaje a lo desconocido sirva para algo. El botín, en caso de victoria, es suculento, seguir una semana más al frente de la Liga Femenina Endesa.

Por ello, y aunque cueste más que otros días, las aragonesas deberán hacer de tripas corazón y olvidarse por dos horas de lo que va a suceder el próximo miércoles en el Príncipe Felipe. Será un duelo en el que el Casademont Zaragoza jugará contra sí mismo, pero también ante un rival que se ha conseguido quitar el cartel de cenicienta en las seis jornadas que lleva la competición doméstica. Si bien es cierto que el Estepona comenzó pagando la novatada y cayó en sus tres primeros partidos en Liga, ahora se va a enfrentar a las de Cantero habiendo ganado dos de sus últimos tres choques, habiendo perdido su último duelo ante el Perfumerías Avenida en Salamanca.

Las andaluzas basan gran parte de su juego en su rotación interior, de la que el propio Carlos Cantero aseguró en la previa que es «una de las mejores de la Liga» y que está liderado por la incombustible Sika Koné. Para frenar ese poderío físico el técnico madrileño tendrá disponible a sus 12 jugadoras. Habrá que ver cómo gestiona el entrenador del Casademont la rotación y cómo reparte los minutos entre las que han estado con sus selecciones y las que llevan dos semanas descansando y trabajando en la capital aragonesa a la espera de que se reanudara el espectáculo.

En condiciones normales, el equipo aragonés debería ser infinitamente superior al Estepona, pero en el momento en el que llega el partido, tras el parón y con el choque con el Mersin a la vuelta de la esquina, hace que se abra una puerta a la esperanza para las malagueñas. Sin embargo, si como dijo Cantero este partido debe «servir para llegar al miércoles en nuestra mejor versión», todo lo que no sea una victoria plácida para el Casademont sería un problema en la preparación del trascendental encuentro ante las turcas.