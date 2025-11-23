En Directo
18.00 HORAS
El Casademont Zaragoza-Tenerife, en directo: la Liga Endesa hoy en vivo
Partido de la jornada 8 de la ACB
Zaragoza
El Casademont Zaragoza afronta el último partido antes del parón por la primera ventana FIBA de la temporada con la necesidad de sumar una victoria más y la dificultad de tener que hacerlo frente a uno de los mejores equipos de la competición, el La Laguna Tenerife. En la pista, los dos mejores jugadores de la ACB, el máximo anotador Santi Yusta y el mejor valorado Gio Shermadini.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- El Real Zaragoza tira de épica, remonta con 10 y revive en Ipurúa (1-2)
- Un funcionario se querella contra el exrector de la Universidad de Zaragoza por prevaricación
- Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón
- Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
- El día que Rubén Sellés se ganó al zaragocismo, el gigante Andrada y el arbitraje calamitoso de Fuentes Molina
- Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote
- El Real Zaragoza ha vuelto: la crónica del SD Eibar-Real Zaragoza (1-2)