El Casademont Zaragoza-Tenerife, en directo: la Liga Endesa hoy en vivo

Partido de la jornada 8 de la ACB

Jesús Ramírez, durante el último partido europeo.

Jesús Ramírez, durante el último partido europeo. / JAIME GALINDO

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza afronta el último partido antes del parón por la primera ventana FIBA de la temporada con la necesidad de sumar una victoria más y la dificultad de tener que hacerlo frente a uno de los mejores equipos de la competición, el La Laguna Tenerife. En la pista, los dos mejores jugadores de la ACB, el máximo anotador Santi Yusta y el mejor valorado Gio Shermadini.

TEMAS

