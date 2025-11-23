La crónica del Casademont Zaragoza-Tenerife: otra vez casi, pero no (76-84)

Casi, pero no. Otra vez. El Casademont Zaragoza encadenó su cuarta derrota consecutiva al caer frente a La Laguna Tenerife (76-84) en un partido en el que hizo muchas cosas bien pero no las suficientes y en las que sus errores ofensivos acabaron condenándole. Con muy poca amenaza exterior, solo seis triples anotados, con jugadores renunciando a tiros evidentes, el esfuerzo del conjunto aragonés resultó insuficiente. Y se mantiene en la zona baja de la clasificación con solo dos victorias en ocho jornadas, un balance que empieza a ser pobre.

Estuvo bien por momentos en defensa el Casademont, tuvo fases de explosión en ataque, pero da la sensación de que todo lo que hace el equipo resulta insuficiente, de que cuando está a punto, no le llega, bien porque el cuatro renuncia al triple, bien porque Dubljevic prefiere un pase a encarar el aro cuando lo tiene franco a un metro. Todo esto sin olvidar que enfrente había un equipazo, en el que si no es Huertas será Shermadini y si no Jaime Fernández el que haga un roto al más pintado.

El Casademont Zaragoza estuvo demasiado impreciso durante toda la primera parte. Hizo cosas bien, ganó el rebote (23-16), generó más tiros libres (19-4), pero solo pudo anotar diez canastas por las 17 del La Laguna Tenerife. Alternó defensas de calidad, aplaudidas por la grada, con otras más relajadas. Pudo aguantar los primeros parciales del Tenerife, incluso le dio la vuelta al marcador al inicio del segundo cuarto (de 17-21 a 22-21 en un par de minutos), pero no fue suficiente para dominar el marcador (37-44 al descanso).

La primera parte sirvió para comprobar que el incidente Ramírez-Stevenson está efectivamente superado, el estadounidense tuvo casi ocho minutos en los que defendió mejor que atacó. No es lo mismo tener enfrente al Tenerife que al Bakken Bears, y solo pudo lanzar dos veces a canasta, sin acierto. También sirvió para ver a Traoré de nuevo en acción (entró en la convocatoria en lugar de Langarita), con un buen trabajo en el rebote pero superado por Shermadini. El georgiano, a lo suyo, suponía un serio problema para los aragoneses.

La imprecisión siguió siendo otro no menos importante. Los ataques del Casademont se complicaban por momentos ante la falta de amenaza exterior e interior, con jugadores incluso renunciando a tiros liberados tanto desde el triple como cerca del aro. Así que, pese a sus buenos momentos defensivos, a sus recuperaciones, el equipo aragonés solo lograba pequeños parciales que parecían insuficientes. El Tenerife logró una máxima renta de diez puntos (39-49) y el Casademont tocó a rebato para remontar a base de defensa y contraataques, lo que no había podido hacer en la primera parte (54-53). Una técnica al banquillo y un triple de Giedraitis bajaron el suflé en el Felipe (57-61).

El último cuarto no podía empezar mejor, con el Casademont en sus mejores minutos, a uno (62-63) y el Tenerife en bonus en poco más de tres minutos. Pero entonces los colegiados se dedicaron a compensar faltas (los dos equipos, casualmente, acabaron con un número similar y el Tenerife dispuso de 14 tiros libres en el último cuarto), desquiciando a los jugadores locales (como muestra, la técnica a Yusta) y dando aire a un Tenerife que tiró de calidad y contundencia para volver a poner la decena de puntos de distancia. El Casademont sumó sus propios errores a los ajenos para terminar muriendo de nuevo en la orilla y sumando una nueva derrota, la cuarta consecutiva.

FICHA TÉCNICA CASADEMONT ZARAGOZA: Marco Spissu (8), Santi Yusta (17), DJStephens, Devin Robinson (9), Bojan Dubljevic (7) -equipo inicial-, Trae Bell-Haynes (14), Erik Stevenson (3), Miguel González, (2)Jaime Fernández, Joel Soriano (10), Joaquín Rodríguez (5) y Youssouf Traoré (1). LA LAGUNA TENERIFE: Huertas, (12) Sastre, (5) Giedraitis (12), Doornekamp (9), Guerra (10) -equipo inicial-, Kostadinov (2), Fernández (16), Van Beck (3), Fitipaldo (4), Scrubb, Shermadini (11) y Abromaitis. PARCIALES: 17-21, 20-23, 20-17 y 19-23. ÁRBITROS: Cortés, Fernández y Fernández Carretero. ELIMINADOS: No hubo. INCIDENCIAS: 7.080 espectadores en el Príncipe Felipe.

Se alarga demasiado al final con tiempos muertos, anota Bell-Haynes, 76-84

Tiros para Robinson, anota los dos, 74-83

Robinson, 72-81

Técnica a Yusta por reclamar las faltas que no le pitan. Anota Fitipaldo, 68-79

Se desesperan los jugadores del Casademont con el arbitraje. El Tenerife lo tiene en su mano con diez de ventaja a 2.18 para el final

Triple de Huertas, 68-78 y lo para Ramírez a 3.11

Se cuelga Robinson, m68-75

Canasta de Guerra y falta de Robnson. Jugada de tres, 66-75