El Estepona-Casademont Zaragoza, en directo: vuelve la Liga

El primer enfrentamiento entre el Casademont Zaragoza y el recién ascendido Estepona (domingo, 12.30 horas), en tierras malagueñas, parece incluso que molesta antes del vital duelo ante el Mersin en el que el Casademont se juega su futuro europeo, pero ya que hay que ir, que por lo menos el viaje a lo desconocido sirva para algo. El botín, en caso de victoria, es suculento, seguir una semana más al frente de la Liga Femenina Endesa. Sigue con nosotros el duelo en directo:
Vuelve a asustar el Estepona y se pone solo a cinco tras un triple afortunado
Con 52-65 acaba el tercer cuarto. Buena reacción y batalla prácticamente nula que deja al Casademont a solo 10 minutos de hacerse con el triunfo
Triiiiiple Pueyo (47-59). 4 quedan de tercer cuarto
Perdón, el resultado correcto es 45-56
Pueyo y Leite devuelven algo de tranquilidad (45-65)
Crece el parcial y el Estepona se pone a solo 9
Parcial de 5-0 de Estepona de salida (37-48). Ojo
Recorta el Estepona algo antes del descanso (31-47). Pero el Casademont ha conseguido sentenciar el partido y la segunda parte debería servirle a Cantero para rotar
2+1 de Fingall. Llegan los 20 de diferencia
Tripleee ahora de Leite (25-43)
