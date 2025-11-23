Jesús Ramírez: "Estamos perdiendo ese punto de confianza"

Tras una nueva derrota del Casademont Zaragoza, la cuarta consecutiva, Jesús Ramírez quiso destacar lo positivo de su equipo, las cosas que hace bien y sobre las que poder crecer tras el parón. El técnico alabó los buenos momentos defensivos frente al Tenerife. «Ha sido un partido duro, bien competido por su parte y también por la nuestra en muchos momentos, empezando defensivamente, hemos intentado controlar algo muy difícil que es la creación. Lo hemos conseguido por muchos momentos», valoró Ramírez.

Pero al equipo le faltó continuidad y creer más en el rebote. «Quizá después de eso nos ha faltado correr un poco más con más determinación por el rebote defensivo. Lo hemos hecho por momentos el tercer cuarto, pero ha faltado un poco ese ponernos a correr y ponernos a defender en transiciones nuestras. Ofensivamente es donde nos hemos parado. Su defensa nos ha hecho parar. El compartir el balón era clave en este partido. Tener mucho balance entre atacar el dos por dos, atacar la pintura, ser agresivos, dar confianza ahí y moverles, que cuando lo hemos hecho hemos encontrado tiros», continuó.

A pesar de los resultados, Ramírez cree que «muchas cosas que hemos hecho nos van a llevar a crecer. Ahora son importantes las cabezas, los que van con la selección van con la selección. Los que están aquí se quedan aquí a trabajar y cuando nos veamos nos volveremos a unir como equipo», indicó el técnico sobre los días que vienen ahora, en los que cinco jugadores (Yusta, González, Rodríguez, Soriano y Bell Haynes) se marcharán con sus respectivas selecciones.

Ramírez está convencido de que el equipo tiene soluciones dentro. «Yo miro dentro y lo tenemos dentro. Lo que falta es la consistencia cuando pierdes partidos encadenados importantes, como que estamos perdiendo ese punto de confianza. No está como cuando estás ganando y hay que seguir trabajando, concienciados de lo que hacemos bien, que hemos hecho muchas cosas bien», insistió el técnico del Casademont.