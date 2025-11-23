Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vorackova despierta en un triunfo de todas. Las notas del Casademont Zaragoza

Fingall sentenció el partido con su raza en un choque con muchas jugadoras aportando

Vorackova, haciendo una bandeja ante el Estepona

Vorackova, haciendo una bandeja ante el Estepona / FEB

Vorackova | 7 |

Protagonista. Gran primera parte, haciendo de todo y todo con acierto.

Mariona | 5 |

Tranquila. Un par de fogonazos de la capitana le dieron calma al equipo.

Leite | 6 |

Implicada. Muy activa la francesa. Algún error por su ímpetu, pero buen partido.

Flores | 5 |

Titular. De más a menos, encuentro escaso de la base catalana.

Pueyo | 6 |

Clave. Estaba tímida, pero cogió la responsabilidad con acierto en el tercer cuarto.

Oma | 5 |

Participativa. Jugó más de lo que acostumbra últimamente y cumplió.

Bankolé | - |

Reservada. Unas molestias musculares le impidieron jugar. Sin riesgos.

Mawuli | 5 |

Tiradora. Sumó buenos puntos en el trance anotador del primer cuarto.

Fingall | 7 |

Comprometida. Es un seguro de vida. Siempre produce y su actitud es inmejorable.

Hempe | 5 |

Espesa. Ha perdido frescura y combina aciertos con fallos impropios en ella.

Gueye | 5 |

Irregular. Lo de siempre, bien en ataque y floja en defensa. Su +/-, el peor del equipo

Hermosa | 5 |

Testimonial. Jugó solo cuatro minutos. No acaba de entrar en la rotación tras su lesión

