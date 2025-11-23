Casademont Zaragoza
Vorackova despierta en un triunfo de todas. Las notas del Casademont Zaragoza
Fingall sentenció el partido con su raza en un choque con muchas jugadoras aportando
Vorackova | 7 |
Protagonista. Gran primera parte, haciendo de todo y todo con acierto.
Mariona | 5 |
Tranquila. Un par de fogonazos de la capitana le dieron calma al equipo.
Leite | 6 |
Implicada. Muy activa la francesa. Algún error por su ímpetu, pero buen partido.
Flores | 5 |
Titular. De más a menos, encuentro escaso de la base catalana.
Pueyo | 6 |
Clave. Estaba tímida, pero cogió la responsabilidad con acierto en el tercer cuarto.
Oma | 5 |
Participativa. Jugó más de lo que acostumbra últimamente y cumplió.
Bankolé | - |
Reservada. Unas molestias musculares le impidieron jugar. Sin riesgos.
Mawuli | 5 |
Tiradora. Sumó buenos puntos en el trance anotador del primer cuarto.
Fingall | 7 |
Comprometida. Es un seguro de vida. Siempre produce y su actitud es inmejorable.
Hempe | 5 |
Espesa. Ha perdido frescura y combina aciertos con fallos impropios en ella.
Gueye | 5 |
Irregular. Lo de siempre, bien en ataque y floja en defensa. Su +/-, el peor del equipo
Hermosa | 5 |
Testimonial. Jugó solo cuatro minutos. No acaba de entrar en la rotación tras su lesión
