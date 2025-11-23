Vorackova despierta en un triunfo de todas. Las notas del Casademont Zaragoza

Vorackova | 7 |

Protagonista. Gran primera parte, haciendo de todo y todo con acierto.

Mariona | 5 |

Tranquila. Un par de fogonazos de la capitana le dieron calma al equipo.

Leite | 6 |

Implicada. Muy activa la francesa. Algún error por su ímpetu, pero buen partido.

Flores | 5 |

Titular. De más a menos, encuentro escaso de la base catalana.

Pueyo | 6 |

Clave. Estaba tímida, pero cogió la responsabilidad con acierto en el tercer cuarto.

Oma | 5 |

Participativa. Jugó más de lo que acostumbra últimamente y cumplió.

Bankolé | - |

Reservada. Unas molestias musculares le impidieron jugar. Sin riesgos.

Mawuli | 5 |

Tiradora. Sumó buenos puntos en el trance anotador del primer cuarto.

Fingall | 7 |

Comprometida. Es un seguro de vida. Siempre produce y su actitud es inmejorable.

Hempe | 5 |

Espesa. Ha perdido frescura y combina aciertos con fallos impropios en ella.

Gueye | 5 |

Irregular. Lo de siempre, bien en ataque y floja en defensa. Su +/-, el peor del equipo

Hermosa | 5 |

Testimonial. Jugó solo cuatro minutos. No acaba de entrar en la rotación tras su lesión