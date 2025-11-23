CASADEMONT ZARAGOZA
Yusta destaca en un partido con varios suspensos. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Yusta
Productivo | 7 | Sumó desde el principio, sacando faltas en momentos de apuro.
Spissu | 5 |
Escaso. Voluntarioso, intenso en defensa, pero pocos puntos y pocas asistencias.
Stephens | 4 |
Discreto. Alguna buena defensa, un par de asistencias y poco más.
Robinson | 4 |
Desconocido. No estuvo cómodo en ningún momento, ni lejos ni cerca del aro.
Dubljevic | 3 |
Desconfiado. Renunció a tiros sencillos, libró una dura batalla interior en la que recibió mucho.
Bell-Haynes | 6 |
Decidido. Volvió a ser el base que produce puntos rompiendo la defensa rival.
Stevenson | 5 |
Perdonado. Volvió a la rotación, defendió mejor que atacó pero tampoco tuvo muchos tiros.
Rodríguez | 6 |
Intenso. Puso la intensidad que le faltaba al equipo pero no tuvo muchos minutos.
Soriano | 5 |
Mejorando. Se le vio mejor actitud y más actividad cerca del aro, aunque falló demasiado.
Traoré | 5 |
Recurso. Dio una rotación por dentro. Intenso en el rebote, sufrió con Shermadini.
González | 5 |
Defensivo. Otro partido en su línea, aportando más en la pista contraria que en la propia.
Fernández | - |
Inédito. El canterano volvió a quedarse en el banquillo sin minutos.
