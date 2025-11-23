Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yusta destaca en un partido con varios suspensos. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

Yusta avanza ante Sastre durante el partido de este domingo.

Yusta avanza ante Sastre durante el partido de este domingo. / JAIME GALINDO

Raquel Machín

Zaragoza

EL MEJOR

Yusta

Productivo | 7 | Sumó desde el principio, sacando faltas en momentos de apuro.

Spissu | 5 |

Escaso. Voluntarioso, intenso en defensa, pero pocos puntos y pocas asistencias.

Stephens | 4 |

Discreto. Alguna buena defensa, un par de asistencias y poco más.

Robinson | 4 |

Desconocido. No estuvo cómodo en ningún momento, ni lejos ni cerca del aro.

Dubljevic | 3 |

Desconfiado. Renunció a tiros sencillos, libró una dura batalla interior en la que recibió mucho.

Bell-Haynes | 6 |

Decidido. Volvió a ser el base que produce puntos rompiendo la defensa rival.

Stevenson | 5 |

Perdonado. Volvió a la rotación, defendió mejor que atacó pero tampoco tuvo muchos tiros.

Rodríguez | 6 |

Intenso. Puso la intensidad que le faltaba al equipo pero no tuvo muchos minutos.

Soriano | 5 |

Mejorando. Se le vio mejor actitud y más actividad cerca del aro, aunque falló demasiado.

Traoré | 5 |

Recurso. Dio una rotación por dentro. Intenso en el rebote, sufrió con Shermadini.

González | 5 |

Defensivo. Otro partido en su línea, aportando más en la pista contraria que en la propia.

Fernández | - |

Inédito. El canterano volvió a quedarse en el banquillo sin minutos.

