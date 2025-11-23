Yusta destaca en un partido con varios suspensos. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Yusta

Productivo | 7 | Sumó desde el principio, sacando faltas en momentos de apuro.

Spissu | 5 |

Escaso. Voluntarioso, intenso en defensa, pero pocos puntos y pocas asistencias.

Stephens | 4 |

Discreto. Alguna buena defensa, un par de asistencias y poco más.

Robinson | 4 |

Desconocido. No estuvo cómodo en ningún momento, ni lejos ni cerca del aro.

Dubljevic | 3 |

Desconfiado. Renunció a tiros sencillos, libró una dura batalla interior en la que recibió mucho.

Bell-Haynes | 6 |

Decidido. Volvió a ser el base que produce puntos rompiendo la defensa rival.

Stevenson | 5 |

Perdonado. Volvió a la rotación, defendió mejor que atacó pero tampoco tuvo muchos tiros.

Rodríguez | 6 |

Intenso. Puso la intensidad que le faltaba al equipo pero no tuvo muchos minutos.

Soriano | 5 |

Mejorando. Se le vio mejor actitud y más actividad cerca del aro, aunque falló demasiado.

Traoré | 5 |

Recurso. Dio una rotación por dentro. Intenso en el rebote, sufrió con Shermadini.

González | 5 |

Defensivo. Otro partido en su línea, aportando más en la pista contraria que en la propia.

Fernández | - |

Inédito. El canterano volvió a quedarse en el banquillo sin minutos.