Casademont Zaragoza
Trae Bell-Haynes, ante la crisis del Casademont Zaragoza: "Sigan con nosotros, vamos a empezar a ganar partidos"
El canadiense pone un mensaje en sus redes sociales pidiendo a la afición que crea en el equipo
Paciencia y confianza es lo que ha pedido Trae Bell-Haynes a la afición del Casademont Zaragoza en un escueto pero conciso mensaje en sus redes sociales que llega justo cuando la competición para dejando al equipo aragonés en una delicada situación. "Marea Roja, vamos a empezar a ganar partidos. ¡Sigan con nosotros!", escribió el base.
Bell-Haynes, que cumple su tercera temporada en el Casademont, es uno de los veteranos de la plantilla y ha querido alzar la voz tras los malos resultados que han llevado a los zaragozanos a estar antepenúltimos en la tabla y solo un triunfo por encima de los puestos de descenso.
La que ha querido reforzar el mensaje del canadiense es la capitana del equipo femenino, Mariona Ortiz. "Yo estoy convencida de que las victorias van a llegar. Soy muy partidaria de estar juntos", publicó la catalana como respuesta al mensaje de Bell-Haynes
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: 'Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos
- Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote
- El Real Zaragoza reduce su deuda neta por debajo de los 40 millones y hará otra ampliación de capital de casi 5 millones