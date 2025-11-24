Trae Bell-Haynes, ante la crisis del Casademont Zaragoza: "Sigan con nosotros, vamos a empezar a ganar partidos"

Paciencia y confianza es lo que ha pedido Trae Bell-Haynes a la afición del Casademont Zaragoza en un escueto pero conciso mensaje en sus redes sociales que llega justo cuando la competición para dejando al equipo aragonés en una delicada situación. "Marea Roja, vamos a empezar a ganar partidos. ¡Sigan con nosotros!", escribió el base.

Bell-Haynes, que cumple su tercera temporada en el Casademont, es uno de los veteranos de la plantilla y ha querido alzar la voz tras los malos resultados que han llevado a los zaragozanos a estar antepenúltimos en la tabla y solo un triunfo por encima de los puestos de descenso.

La que ha querido reforzar el mensaje del canadiense es la capitana del equipo femenino, Mariona Ortiz. "Yo estoy convencida de que las victorias van a llegar. Soy muy partidaria de estar juntos", publicó la catalana como respuesta al mensaje de Bell-Haynes