Cantero y Mariona, ante la final contra el Mersin: "En nuestras cabezas está ganar el partido y seguir en Euroliga"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, y su capitana, Mariona Ortiz, han comparecido este martes en la previa del partido decisivo que disputarán mañana en el pabellón Príncipe Felipe (20.00 horas) contra el CBK Mersin, en el que el conjunto rojillo se jugará el pase a la siguiente ronda de Euroliga. Tras el triunfo en la ida (72-79), las cuentas dejan a las aragonesas con la posibilidad de ganar o incluso perder por menos de siete puntos para asegurarse el pase.

Lejos de especular con el resultado, la capitana, Mariona Ortiz, ha dejado claro que la ambición del grupo es máxima y la capitana no contempla jugar en otra competición que no sea la máxima continental. “No nos veo jugando EuroCup. Si pasa, la jugaremos, pero en nuestras cabezas no está, en nuestras cabezas está ganar el partido y seguir en Euroliga, que es donde creo que todos, afición, ciudad y equipo quieren estar”, ha asegurado la base catalana.

Por su parte, el técnico ha rebajado la euforia pero no elude la responsabilidad y ha reconocido la dificultad de un rival como el turco. Cantero ha admitido que el de mañana es uno de los encuentros que puede marcar la temporada: “Son partidos trascendentales y complicados”. Además, ha hecho alusión de la necesidad de mantener la tensión competitiva, ya que, de lo contrario, “te la juegas”.

Sobre la ligera tranquilidad que les puede dar la ventaja de siete puntos obtenida en Turquía, el entrenador ha defendido el escenario para el conjunto aragonés: “Si el resultado a favor te da posibilidades de pasar es algo positivo”. Aun así, ha recordado la importancia, sobre todo en lo matemático, de ganar de cara el conteo de triunfos: “Pasar con tres está bien, es un 50% de victorias. Te da muchas más posibilidades que con dos”, asegura el técnico madrileño.

Para lograr ese objetivo, Mariona Ortiz ha señalado que el camino a seguir pasa por repetir lo que les permitió asaltar la pista del Mersin hace cinco semanas. La capitana ha insistido en que el factor diferencial estará atrás. “Encontrar la consistencia defensiva, que para mí creo que es la clave en todo esto”, ha apuntado Ortiz, quien confía en el talento anotador de la plantilla: “Ofensivamente, no tenemos ningún problema, porque tenemos un equipo que incluso en malos días nos podemos ir a 80 puntos”.

Lo más preocupante en el entorno del club es el hecho de que el equipo llega a esta cita con muchos altibajos en su juego, algo que el técnico quiere corregir cuanto antes. “Siempre hablo de encontrar esa regularidad. La tuvimos a principio de temporada, ahora hay que recuperarla”, afirma Cantero. Además, ha apelado al carácter del vestuario para poner de su parte una intensidad que será crucial: “Va en el ADN de las jugadoras. Yo lo puedo decir, pero ellas son las que van a sacar esa rasmia”.

También la base ha reconocido que la fiabilidad del equipo no ha sido óptima, en especial, en la competición europea: “Hemos tenido una Euroliga donde hemos sido irregulares, pero por suerte está en nuestras manos seguir ahí, y yo creo que eso es lo positivo de todo”. Asimismo, ha asegurado que el vestuario es el más convencido de ello: “Creo que el equipo es muy consciente de lo que jugamos”.

Ambos protagonistas han coincidido en la importancia de jugar en casa y contar con el apoyo de la afición. En ese sentido, Cantero ha admitido que el equipo tiene una motivación extra para este miércoles ante su público en el Príncipe Felipe. “Tenemos la espinita de no haber ganado en casa en Euroliga. Nos la queremos quitar”, confiesa el técnico. Para ello, la capitana también ha pedido el calor de la Marea Roja con un mensaje hacia la afición: “Yo creo que en los momentos difíciles es cuando más tienes que arropar, más tienes que estar y más tienes que apoyar”.