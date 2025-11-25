Máxima expectación ante el Casademont-Mersin: solo quedan 500 entradas

La afición del Casademont Zaragoza se prepara ya para una noche mágica en el Príncipe Felipe con un encuentro en el que el conjunto rojillo puede sellar su pase a la siguiente ronda de Euroliga o caer eliminado de la máxima competición continental del baloncesto femenino. Este miércoles a las 20:00 horas las aragonesas se enfrentarán al CBK Mersin en un partido en el que pueden pasar de ronda incluso perdiendo, siempre y cuando sea con una diferencia inferior a siete puntos, pero que deben ganar para maximizar sus opciones en la próxima fase.

Ante tanta expectación, la marea roja se ha volcado para dar todo el apoyo posible a un Casademont que puede hacer valer su condición de equipo local más que nunca con una cifra de récord y un hito para el baloncesto europeo. Todo ello, gracias a la promoción que sacó el club para el partido de mañana en la que cada abonado tiene la posibilidad de sacar hasta cuatro entradas por un precio de seis euros cada una en cualquier sector del pabellón. A poco más de 24 horas del choque, el club cuenta ya con menos de 500 localidades disponibles, de las casi 11.000 que puede llegar a albergar el Príncipe Felipe en eventos deportivos.

Aun sin agotar por completo las entradas, y si se cumple una asistencia de abonados de en torno al 90%, habitual en los encuentros de las aragonesas, el pronóstico es de casi 10.000 espectadores para la cita europea de mañana. En cualquier caso, el Casademont no solo romperá este miércoles el récord de asistencia de la marea roja a un partido de esta temporada, sino que pondrá en alto una cifra de primer nivel en el básquet en toda Europa.

En el otro encuentro clave para las de Carlos Cantero esta campaña, la vuelta de la fase previa de la Euroliga contra el BK Brno (82-59), en el que el conjunto rojillo firmó un partido único para consumar una remontada histórica y clasificarse, el Príncipe Felipe contó con 5.831 espectadores animando al Casademont. En esta nueva ocasión, con otro duelo decisivo para el futuro del conjunto aragonés, sus aficionados buscan batir con mucha diferencia ese dato.