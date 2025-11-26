El Casademont Zaragoza-Mersin, en directo: vivir o morir en la Euroliga

Vivir o morir. Dentro de dos horas, el Casademont Zaragoza estará en la segunda fase de la Euroliga o habrá caído eliminado y jugará la Eurocup. Una victoria ante el Mersin o una derrota por menos de siete puntos lo mantendrá en la mejor competición de Europa. Si las turcas remontan también el average, las aragonesas sumarán la primera gran decepeción del curso. Sigue con nosotros el directo del definitorio duelo en el Príncipe Felipe: