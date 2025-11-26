Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza-Mersin, en directo: vivir o morir en la Euroliga

Sigue con nosotros el directo del definitorio duelo ante las turcas en el Príncipe Felipe

El banquillo del Casademont, animando al equipo en el Felipe

El banquillo del Casademont, animando al equipo en el Felipe / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Vivir o morir. Dentro de dos horas, el Casademont Zaragoza estará en la segunda fase de la Euroliga o habrá caído eliminado y jugará la Eurocup. Una victoria ante el Mersin o una derrota por menos de siete puntos lo mantendrá en la mejor competición de Europa. Si las turcas remontan también el average, las aragonesas sumarán la primera gran decepeción del curso. Sigue con nosotros el directo del definitorio duelo en el Príncipe Felipe:

