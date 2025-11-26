En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Mersin, en directo: vivir o morir en la Euroliga
Sigue con nosotros el directo del definitorio duelo ante las turcas en el Príncipe Felipe
Vivir o morir. Dentro de dos horas, el Casademont Zaragoza estará en la segunda fase de la Euroliga o habrá caído eliminado y jugará la Eurocup. Una victoria ante el Mersin o una derrota por menos de siete puntos lo mantendrá en la mejor competición de Europa. Si las turcas remontan también el average, las aragonesas sumarán la primera gran decepeción del curso. Sigue con nosotros el directo del definitorio duelo en el Príncipe Felipe:
