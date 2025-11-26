La crónica del Casademont Zaragoza-Mersin: una ambición desmedida (88-58)

Una vez se ha probado el caviar, uno no se conforma con sucedáneos. Por eso, el Casademont Zaragoza no quiere oír ni hablar de la Eurocup, porque la niña de sus ojos es la Euroliga y más sabiendo que la final de la competición se va a jugar en su guarida. Por eso, el Príncipe Felipe fue el de las grandes ocasiones, porque sueña con ver a las suyas haciendo historia en ese mismo escenario. Si las de Cantero están de sobresaliente y la Marea Roja, más de lo mismo, el resultado estaba cantando. Se ha demostrado muchas veces que si esa simbiosis funciona no hay que tener miedo a nada. Es más, el miedo lo tienen que tener otros. Por eso, la tremenda victoria del Casademont ante el Mersin, además de para certificar su presencia en la segunda fase de la competición, sirvió para mandar un aviso a navegantes.

No lo va a tener fácil el equipo porque parte con desventaja, pero que nadie dude de que si la versión del conjunto aragonés que se vio ante las turcas se mantiene durante los próximos meses, la ‘Final Six’ es posible. Porque otros equipos tendrán más nivel, pero ninguno tiene la ambición desmedida por jugarla que mostró un soberbio Casademont.

Tuvieron más deseo las de Cantero desde el principio y encontraron premio pronto. De jugar, y de ganar, la Euroliga sabe mucho Veronika Vorackova. La checa llegó para jugar partidos como estos y salió a la pista como nunca se le había visto en Zaragoza. Decidida y asumiendo responsabilidades. Entre su acierto y las manos rápidas de Helena Pueyo en defensa dieron una primera ventaja al Casademont que coronó Hempe con un gran triple frontal (16-9).

El fulgurante arranque de las aragonesas encendió todavía más a un entregado Príncipe Felipe y el entrenador del Mersin tuvo que parar el partido porque veía que se le iba. Sin embargo, no cambiaron mucho las cosas, Bankolé encontró la canasta desde lejos y Gueye llegó a poner a las suyas con once puntos de renta, pero un parcial de 0-5 del Mersin en el último minuto del primer cuarto (25-19) era una aviso de lo que estaba por venir a continuación.

La vieja conocida Vanloo empezó inspirada el segundo cuarto a la vez que el Casademont se atascó. Consecuencia de ello, el encuentro se igualó (26-26) cuando parecía que se podía haber incluso sentenciado en el choque tras el gran inicio. Lo paró en ese momento, tarde, Cantero y, después de varias jugadas de imprecisiones por ambos lados, Gueye, Pueyo y Fingall daban algo de tranquilidad al equipo y a la grada. Una eficaz Hempe (12 puntos al descanso) parecían volver a disparar al Casademont, pero, como había sucedido en el final del primer cuarto, el Mersin reaccionó y, a pesar de una bonita canasta final de Fingall, dejaba todo en el aire para la segunda parte (40-34).

Había sido mucho mejor el conjunto zaragozano en la primera mitad, pero no había conseguido plasmar esa superioridad en el marcador. Quizá por eso salieron las de Cantero enrabietadas tras el paso por vestuarios. Entonces se vivieron unos minutos tremendos en el Felipe y muy significativos. Si durante la presente edición de la Euroliga al Casademont le habían condenado parciales brutales en contra, esta vez lo protagonizó a favor. Fue un 15-0 liderado por Pueyo, Hempe y Fingall (gran partido de las tres) que puso a las aragonesas con más de 20 puntos de diferencia y lo colocó directamente en la segunda fase de la mejor competición de Europa.

Quedaban todavía 15 minutos de baloncesto, pero el Mersin, mermado por las bajas y mucho menos intenso que el Casademont, no daba la sensación de poder ni siquiera amagar con la remontada. Llegó en ese momento un intercambio de canastas que favorecía a las de Cantero y el 66-44 con el que se llegó al final del tercer cuarto hablaba por sí solo. Tras los nervios, era momento de disfrutar. Incluso se lo pasó bien la grada con el ya clásico numerito del banquillo turco, que protestaba no se sabe muy bien qué.

Sobró el último cuarto por completo, el trabajo estaba más que hecho. Siguió aumentando su renta el Casademont mientras su público gozaba y se relamía con lo que viene. No será fácil, pero tras una muestra de ambición desmedida, por el Príncipe Felipe van a seguir pasando los mejores equipos de Europa. Uno de ellos juega todas las semanas en él.

Ficha técnica

CASADEMONT ZARAGOZA: Mariona (8), Hempe (19), Fingall (11), Vorackova (9), Pueyo (9) -quinteto inicial-, Leite (4), Bankolé (6), Flores (2), Oma (-), Hermosa (-), Gueye (13) y Mawuli (7).

MERSIN: Kurtulmus (3), Harma (5), Juskaite (13), Burke (6), Vanloo (18) -quinteto inicial-, Tonguc (-), Akbas (-), Yalcin (2), Atas (7) y Topuz (4).

PARCIALES POR CUARTOS: 25-19, 15-15, 26-10 y 22-14.

ÁRBITROS: Gyorgi, Baloun y Williams. No hubo jugadoras eliminadas por faltas personales.

INCIDENCIAS: 9.106 espectadores en el Príncipe Felipe.

Final del partido (88-58). Exhibición y a la segunda fase de la Euroliga

84-56. 1 minutos y medio para el final.

70-48. 5 minutos para el final. Todo decidido en el Felipe.

Tripleeee de Gueyeee (66-64).. Así acaba el tercer cuartoo. Quedan 10 minutos para disfrutar en el Felipe

59-40 en el Felipe. Partido controlado. Algo muy raro tendría que pasar en los 13 minutos de juego que quedan para que el Casademont no esté en la segunda fase

Pueyoooo otra veeez. Exhibicióoon Zaragoza Zaragoza canta el Felipe (57-36)

Y ahora Hempeeeeee (52-36). Lo tiene el Casademooontt

Triiiiipleeee de Pueyyoo (49-36)

Fingaaall pone el +10