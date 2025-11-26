La contracrónica de una noche histórica: Con la Marea Roja a la espalda, el Casademont es de Euroliga

Hoy el triunfo es fruto del trabajo de todos en el Príncipe Felipe. Las jugadoras del Casademont Zaragoza fueron las encargadas de anotar los puntos y seguir la estrategia del técnico, que salió a pedir de boca, pero la Marea Roja puso la puntilla con un cálido apoyo en la grada desde el primer minuto hasta el último. Las aragonesas, aunque con un esfuerzo titánico para sellar el pase a la siguiente ronda de la Euroliga y dar la cara ante su gente, tuvieron que remar un poco menos de lo que hubiera sido necesario en cancha rival, gracias, precisamente, al calor sofocante de una afición que tenía claro su papel en esta película.

Los más de 9.000 asistentes no esperaron a escuchar la bocina y, desde antes del inicio del encuentro, empezaron su propio partido en el que, al igual que ocurría en el de baloncesto, cada punto también contaba. El primer empujón lo dieron los seguidores del Casademont con la alineación del Mersin en megafonía. Si alguno de los asistentes pudo conocer el quinteto del Mersin fue gracias a verlo en pantalla, ya que fue difícil alcanzar a entender alguno de los nombres cuando la música de viento se hizo dueña del todo el pabellón.

Todo lo contrario fue para las aragonesas una vez dio comienzo el encuentro. El cuadro rojillo se vio reforzado en cada acción con los vítores tras de sí. Ni un solo aplauso se guardó la grada del Felipe, que estuvo convencida de principio a fin de seguir albergando noches mágicas de Euroliga después de la de hoy.

La Marea Roja anima al Casademont Zaragoza durante el partido de Euroliga contra el Mersin en el Príncipe Felipe. / Laura Trives

No obstante, el estridente sonido de los pitos no dejó de sonar en ningún momento para el rival. Desde el saque, e incluso cuando el Casademont ya tenía el pase en el bolsillo con una ventaja superior a los veinte puntos, en cada posesión del conjunto turco temblaron los asientos una y otra vez. Todo ello con el objetivo de desmoralizar a un Mersin que se vio desamparado y a merced de la Marea Roja, y que seguro recordará su visita a la capital aragonesa como uno de los encuentros más sofocantes de su historia en la que fue esta campaña su última jornada en la máxima competición continental de baloncesto femenino.

Quien seguro que tampoco olvidará el duelo es el Casademont Zaragoza. Tenía una difícil misión el conjunto rojillo y llamó para a filas a una afición que nunca le ha fallado. Tampoco este miércoles lo hizo la Marea Roja, que atendió a la llamada de su equipo y volvió a convertir el Príncipe Felipe en el fortín inexpugnable que siempre había sido y que, hasta hoy, permanecía dormido en las citas europeas.