Todo al rojo en el Príncipe Felipe. La previa del Casademont Zaragoza-CBK Mersin

El Casademont Zaragoza afronta esta tarde un encuentro marcado en el calendario que puede definir el techo europeo del equipo esta temporada. Las de Carlos Cantero reciben al CBK Mersin turco en el pabellón Príncipe Felipe a las 20.00 horas con una misión clara: ganar o defender la renta de siete puntos obtenida en la ida (72-79) para asegurarse el average particular y dejar sentenciado su pase a la siguiente ronda de la Euroliga.

Delante de ellas, un rival que impone. El CBK Mersin, pese a un inicio de competición titubeante que le obliga también a ganar sí o sí, aterriza en Zaragoza con una gran plantilla diseñada para competir al más alto nivel en Europa. Con cuatro victorias y dos derrotas en su competición doméstica, las turcas presumen de un roster que combina físico, talento y experiencia. Su juego interior será toda una prueba de fuego para la defensa rojilla y obligará al Casademont a alcanzar un esfuerzo titánico en el rebote y las ayudas defensivas. No es ningún secreto que el Mersin es un gigante dormido, y la intención del cuadro aragonés es evitar que despierte en Zaragoza.

En el bando local, la consigna de Cantero es clara: el técnico quiere un cuadro reconocible, con identidad propia, una intensidad que es innegociable. Con la enfermería vacía y el parte médico limpio, el entrenador madrileño no tiene bajas que lamentar y podrá contar con el núcleo duro de su plantilla para el choque.

De una manera muy similar a la de Cantero es también como quiere ver a su equipo la capitana, Mariona Ortiz, quien apostó por la labor defensiva como la clave para sacar la victoria. La dirección del campo será toda suya, como de costumbre en las grandes citas del Casademont, y como ya lo fue en el partido de vuelta de la fase previa de Euroliga contra el BK Brno, en el que la base catalana sumó veintiséis puntos, dos rebotes, nueve asistencias y treinta y uno de valoración, en una actuación de época que fue decisiva para clasificarse para la máxima competición continental del baloncesto femenino.

Entrenamiento del Casademont Zaragoza antes del partido de Euroliga contra el Mersin en el Príncipe Felipe / JAIME GALINDO

Las miradas estarán puestas en el juego interior, donde Nadia Fingall tendrá la difícil papeleta de hacerse fuerte ante las torres rivales. Estará apoyada por Merrit Hempe, quien tiene que volver a su mejor nivel en el menor tiempo posible tras un partido que dejó muchas dudas en Estepona. Junto a ellas, y a Mariona, cerrarán el quinteto casi con total seguridad Carla Leite, que ha ido recuperando terreno poco a poco tras volver de su lesión y ya es una pieza clave para Cantero, y Helena Pueyo, que en su mejor versión puede ser decisiva en diferentes aspectos del juego.

Las cuentas de la Euroliga

El duelo tiene ya un aroma de noche mágica y la Marea Roja va a responder a la llamada. El apoyo del pabellón Príncipe Felipe volverá a ser diferencial para un equipo que se crece al calor de su gente. El club está ya a menos de 335 entradas de colgar el cartel de sold out. Todo ello con el objetivo de asfixiar al rival y llevar en volandas a las aragonesas hacia un triunfo que podría valer su peso en oro en la clasificación del Grupo D de la Euroliga.

En este sentido, y sabiendo que la victoria es el resultado deseado por todos, una derrota válida es, de lo bueno, lo peor. Si bien pasar tras perder por una diferencia inferior a siete puntos seguiría siendo un alivio por el hecho de mantener vivas sus posibilidades en la competición, la situación podría poner en jaque al Casademont.

De ser ese el escenario, con cuatro derrotas y dos victorias, en vez de tres de cada, las opciones para el conjunto rojillo en la segunda ronda serían muy escasas. De los 6 clasificados, dos quedarán eliminados en la siguiente fase, por lo que Casademont Zaragoza necesitaría sumar victorias de más con el Valencia Basket y Fenerbahce como dos de los tres rivales ya confirmados.

De cualquier manera, la situación en la tabla no permite especulaciones de ningún tipo. Con la fase regular encarando su recta decisiva, la derrota complicaría mucho los objetivos del cuadro aragonés y dejaría al equipo a merced de los rivales más imponentes y con la necesidad matemática de dar un plus sobre ellos por el déficit con el que llegaría. Por el contrario, tumbar esta tarde al conjunto turco supondría un golpe de autoridad sobre la mesa para un Casademont que tiene claras sus posibilidades y una inyección de moral incalculable para el grupo.