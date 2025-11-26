Casademont Zaragoza
Todas suspiran por la Euroliga. Las notas del Casademont Zaragoza-Mersin
Hempe, Mariona, Vorackova y Pueyo lideran el triunfo coral de un equipo aragonés que no necesitó la mejor versión de Leite
Hempe | 9 |
Infalible. La pívot recuperó su mejor versión en el momento justo. Se le caían los puntos.
Mariona | 7 |
Controladora. 9 asistencias de la española. Apareciendo cuando hace falta..
Leite | 4 |
Desesperada. No fue su día, se cargó de falta y estuvo muy errática y con gestos de sufrimiento.
Flores | 5 |
Relegada. Sorprendieron sus 0 minutos en la primera mitad. Cuando salió, cumplió.
Pueyo | 8 |
Terremoto. En ataque, en defensa...fue una pesadilla para las turcas. Brutal.
Oma | - |
Inédita. La catalana no saltó a la pista y sigue sin contar demasiado para Cantero.
Vorackova | 8 |
Campeona. Salió decidida a ser protagonista y lo fue. Qué importante sería que cogiera confianza.
Bankolé | 5 |
Tocada. No está al 100%, pero puso su intensidad para ayudar al equipo.
Mawuli | 5 |
Secundaria. No tuvo esta vez la japonesa un papel relevante en el partido.
Fingall | 8 |
Jugadoraza . Aporta cada segundo que juega. Vaya fichaje hizo el Casademont.
Gueye | 7 |
Productiva. La francesa fue de menos a más y dejó acciones bonitas por dentro.
Hermosa | - |
Banquillo. El alto nivel de exigencia del partido dejó a la española sin minutos.
