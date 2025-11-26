Todas suspiran por la Euroliga. Las notas del Casademont Zaragoza-Mersin

Hempe | 9 |

Infalible. La pívot recuperó su mejor versión en el momento justo. Se le caían los puntos.

Mariona | 7 |

Controladora. 9 asistencias de la española. Apareciendo cuando hace falta..

Leite | 4 |

Desesperada. No fue su día, se cargó de falta y estuvo muy errática y con gestos de sufrimiento.

Flores | 5 |

Relegada. Sorprendieron sus 0 minutos en la primera mitad. Cuando salió, cumplió.

Pueyo | 8 |

Terremoto. En ataque, en defensa...fue una pesadilla para las turcas. Brutal.

Oma | - |

Inédita. La catalana no saltó a la pista y sigue sin contar demasiado para Cantero.

Vorackova | 8 |

Campeona. Salió decidida a ser protagonista y lo fue. Qué importante sería que cogiera confianza.

Bankolé | 5 |

Tocada. No está al 100%, pero puso su intensidad para ayudar al equipo.

Mawuli | 5 |

Secundaria. No tuvo esta vez la japonesa un papel relevante en el partido.

Fingall | 8 |

Jugadoraza . Aporta cada segundo que juega. Vaya fichaje hizo el Casademont.

Gueye | 7 |

Productiva. La francesa fue de menos a más y dejó acciones bonitas por dentro.

Hermosa | - |

Banquillo. El alto nivel de exigencia del partido dejó a la española sin minutos.