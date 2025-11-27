El calendario y las cuentas del Casademont Zaragoza para estar en la 'Final Six': difícil, pero no imposible

Sacó el Casademont a relucir su mejor versión para atropellar a un mermado Mersin y protagonizó actuación increíble para poder seguir con vida en la Euroliga. Ahora bien, en el camino que tiene que recorrer el equipo aragonés hasta conseguir llegar a la Final Six, lo de este miércoles era lo fácil. Porque las de Cantero se han ganado el derecho soñar, pero lo complicado viene ahora.

Tras su clasificación para la segunda fase, las zaragozanas han quedado encuadradas en el grupo F y parten en la quinta posición con tres victorias en su casillero. Por delante tienen al Landes, al Valencia Basket y al Reyer Venezia, los tres con cuatro triunfos. A dos cuerpos de distancia, como líder destacado, está el Fenerbahce, invictas con 6 victorias. El único club por detrás del Casademont es el DKTV, con solo un triunfo.

Dando por hecho que las húngaras, con un nivel a años luz del resto de equipos, están descartadas para seguir avanzado, cuatro de los otros cinco equipos avanzaran o directamente a la Final Six (los dos primeros) o al Play In para llegar a ella (tercer y cuarto clasificados). Podría pensarse que no es tan complicado porque solo uno de ellos se quedaría fuera, pero no es así porque para igualar a alguno de los que van por delante va a haber que conseguir ganar algún partido, o varios, en los que el Casademont no va a partir como favorito.

Su calendario es el siguiente El 10 de diciembre volverá la Euroliga y las de Cantero visitarán al Valencia Basket. Una semana después, recibirán al poderoso Fenerbahce en casa. Tras la Navidad, el 14 de enero viajarán a Hungría para medirse al DVTK. Hasta ahí la primera vuelta. El día 21 de enero el Valencia Baslet visitará el Príncipe Felipe, el 28 el Casademont irá a Estambul para verse las caras con el Fenerbahce y cerrará la segunda fase de la Euroliga el 4 de febrero en casa ante el DVTK.

El do de pecho

Dando por hecho que todos los equipos, incluido el aragonés, sacará sus dos partidos ante las húngaras, la clave para las de Cantero estará en los cuatro partidos ante valencianas y turcas. Es ahí cuando el Casademont tendrá que dar su do de pecho. Si pierde los cuatro partidos, no tendrá ninguna opción de clasificación. Si gana uno de esos cuatro, podría beneficiarse de alguna carambola, aunque sus posibilidades serían remotas. En cambio, si consiguiera ganar dos (sumados a los del DVTK), el equipo estaría casi con total seguridad al menos en el Play In.

Eso sí, hay que recordar que las aragonesas, tras cuatro enfrentamientos, nunca han conseguido ganar al Fenerbahce. Cuando más cerca estuvieron fue en 2023 en casa y al factor Felipe se tendrá que agarrar para intentar dar la sorpresa.

Por contra, como ya se hiciera en la final de la Supercopa, meterle mano al Valencia Basket parece más probable. Aunque el Casademont nunca ha ganado como visitante a las taronjas y ese es el objetivo que se tiene que marcar, además de por supuesto vencerlas cuando ellas visiten Zaragoza.

En definitiva, un complejo (pero apasionante) camino que tendrá que recorrer el equipo aragonés si quiere seguir teniendo opciones de estar en la Final Six de abril. Va ser intenso y va a ser muy largo, así que paso a paso. El Valencia Basket, dentro de dos semanas, será el primer rival en la batalla