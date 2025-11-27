Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Casademont U22 visita este viernes al Unicaja

Los canteranos aragoneses se miden al colista, al que ya ganaron de 30 puntos en la primera vuelta

Tiempo muerto de un partido del Casademont U22

Tiempo muerto de un partido del Casademont U22 / RUBEN RUIZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes (20:30 horas) en Málaga el inicio de la segunda vuelta de esta primera fase de la Liga U, visitando a Unicaja Alhaurín de la Torre. Un duelo importante para ambos conjuntos, que buscan encarar el tramo decisivo con buenas sensaciones y seguir escalando en la tabla.

 El conjunto rojillo llega reforzado tras su brillante victoria ante Valencia Basket, un triunfo de prestigio que confirmó su crecimiento y solidez en el campeonato. Con ese resultado, Casademont se afianza en la cuarta plaza del grupo y afronta el choque con confianza, tratando de mantener una línea ascendente.

 Por su parte, Unicaja Alhaurín de la Torre encara el encuentro después de caer ante Baxi Manresa, aunque recientemente demostró su potencial en casa venciendo al gran favorito del grupo, el Fundación CB Canarias. Sin embargo, la falta de regularidad ha lastrado a los malagueños, que actualmente ocupan la última posición de la clasificación.  En el partido de la primera vuelta, disputado en el Siglo XXI, Casademont Zaragoza se impuso con claridad por 30 puntos (98-58), un antecedente positivo para los de Jorge Serna.

EL PARTIDO

Jornada 8 Liga U

UNICAJA ALHAURÍN DE LA TORRE vs. CASADEMONT ZARAGOZA

Viernes: 28/11/2025. Pabellón Blas Infante 20:30h

Árbitros: Cristina Adán Rodríguez, Manuel Andrés Seijo Vázquez y Joaquín Martínez González

Retransmisión: Youtube Liga U22 y streaming Aragón Deporte.

