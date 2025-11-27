Devin Robinson: "Estamos en una situación extraña"

Devin Robinson analizó este jueves la complicada situación del Casademont Zaragoza. El jugador reconoció que el equipo atraviesa “una situación extraña”, pero recordó que son conscientes de lo que pueden dar: saben que tienen capacidad para ganar más partidos de los que han logrado hasta ahora y, pese a ello, aseguró que “aún no nos desanimamos”. Para Robinson, el parón llega en un momento bueno, pues considera que era necesario “para reagruparnos y que todos volvamos con una energía diferente”. Destacó, además, que en el último encuentro el equipo mostró “muchas cosas prometedoras”, especialmente en los momentos en los que jugaron unidos, algo que, dijo, debe ser el camino para tratar de reencontrarse con la victoria.

En cuanto a los puntos de mejora, Robinson señaló que la clave pasa por ser más consistentes. Afirmó que el equipo deja “muchos destellos de gran talento, un gran esfuerzo” pero que, en otras ocasiones, cuesta identificarse con su propia identidad de juego. Por ello, insistió en la importancia de “practicar lo básico” y en la necesidad de “descubrir nuestra identidad”, convencido de que ese paso puede llevarles “muy lejos”.

El estadounidense también se mostró muy autocrítico con su propio rendimiento. Explicó que necesita “mejorar en muchas cosas” y que está centrado en mantenerse en forma, trabajando en su físico para reincorporarse el próximo lunes, cuando regrese todo el equipo, y llegar listo al siguiente compromiso liguero. Admitió que ha tenido “altibajos” y que todavía necesita “encontrar mi equilibrio y mi contribución al equipo”, aunque su objetivo es ser más constante para aportar energía y convertirse en “el alma del equipo”. Aseguró sentirse muy cómodo en Zaragoza, rodeado de “compañeros geniales”, y convencido de que el grupo “tiene el potencial de hacer algo especial”.

Sobre lo que les pide ramírez, Robinson explicó que les pide ser “más agresivos y más físicos” para adaptarse al estilo de juego que busca implantar. Reconoció que aún no lo han logrado del todo, pero remarcó el compromiso del técnico, que les ha transmitido que “hará lo que sea necesario” para llevarles al nivel que deben alcanzar. En ese sentido, el jugador insistió en que todos deben unirse, trabajar juntos y jugar “40 minutos completos en cada partido, jugar como si fuera el último”.

Respecto a los objetivos de la temporada, Robinson recordó que el equipo se encuentra “a tres o cuatro partidos de los playoffs” y que aún están a tiempo de alcanzarlos. Afirmó que la plantilla confía en darlo todo tras este parón para intentar clasificarse también para la Copa y lograr “la mejor clasificación posible”.