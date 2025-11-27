Casademont Zaragoza
Mariona Ortiz y Jaime Fernández calientan la Navidad: "Pedimos algún título más, ¿no?"
Los dos jugadores del Casademont son los protagonistas del encendido de las luces de El Corte Inglés
A falta de menos de un mes para Nochebuena, la Navidad ya se siente en Zaragoza. Y, desde esta tarde, todavía más porque las luces de El Corte Inglés ya están encendidas. Los protagonistas del pistoletazo de salida a estas fechas tan especiales en el centro comercial han sido los jugadores del Casademont Jaime Fernández y Mariona Ortiz.
Acompañados por la mascota Link, los dos deportistas han hecho la cuenta atrás y han pulsado el botón para que El Corte Inglés de Sagasta comience a brillar con luz propia. La más aclamada por los alrededor de 200 asistentes al acto (con claro protagonismo de los más pequeños) ha sido la capitana del equipo femenino, que ha recordado la importancia de la afición para ellas. "Ha sido una unión trabajada. Nos sumamos mucho juntos", ha destacado. Con la Supercopa en el bolsillo, Mariona se ha mostrado ambiciosa y tiene claro cuál es el regalo, además que le pide a la Navidad. "Vamos a por otro título más, ¿no?".
Por su parte, Jaime Fernández, que ha valorado lo importante que es para él poder pasar la Navidad en familia al vivir en Zaragoza, se mostró más cauto. "Pido salud para todos y éxitos deportivos", ha comentado. En el evento, el Casademont Zaragoza ha anunciado que va a donar camisetas del equipo a los niños que, por desgracia, tengan que pasar las fechas navideñas en el hospital.
