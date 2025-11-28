Carlos Cantero: "El cariño de la gente no se puede explicar con palabras"

Carlos Cantero , en la previa del duelo ante Movistar Estudiantes, valoró el momento del Casademont, analizó al rival y recordó la emoción vivida en el Pabellón Príncipe Felipe durante el último partido europeo. Sobre el conjunto estudiantil, Cantero advirtió que su situación clasificatoria no refleja su nivel real: “Cuando escuchas las ruedas de prensa de los equipos han jugado contra Estudiantes comentan que el partido no les ha costado tan poco como refleja la clasificación. Es cierto que están teniendo muy mala suerte y los momentos de desconexión les están penalizando bastante. Hay que ir a llevar el ritmo nosotras e identificar esos momentos de desconexión para aprovecharlos al máximo posible.”

El entrenador también habló sobre el estado anímico del vestuario después del exigente encuentro europeo frente a Mersin: “No sabes si es para bien o para mal, pero ahora venimos con esa relajación tras unos entrenamientos de estrés por lo que nos jugábamos ante Mersin. Ahora el equipo está contento, se ha ido de cena y ahora tenemos que dirigir esa alegría y esa calma hacia el trabajo y a seguir siendo competitivas porque esto no para. Sí que es cierto que tiene el peligro de caer en la relajación, con lo que tengo que intentar que el foco de ellas vaya hacia donde tiene que ir manteniendo esa buena dinámica que hay ahora.”

Cantero no ocultó la emoción que le dejó el ambiente vivido el miércoles en el Príncipe Felipe, que registró un lleno histórico: “Es un dato con el que me sigo emocionando. Vivirlo abajo es genial, el pasear por la calle ayer y que la gente te dé la enhorabuena por cómo lo estamos haciendo son cosas que me siguen llenando de mucha alegría. Ese cariño para mí no se puede expresar con palabras. Entre semana y a esas horas que hubiera niños es superemocionante y es un dato para que todos nos llenemos de orgullo. Cuando todos vamos a una pasan cosas como la que pasó el miércoles.”

De cara a los próximos compromisos, el técnico subrayó la importancia de no relajarse en los tres partidos consecutivos de Liga que afronta su equipo: “Nos centramos en la liga ahora porque no te puedes despistar con los rivales pese a su clasificación. Es muy importante sacar estos partidos que tenemos ahora porque una vez que empecemos la segunda ronda de la Euroliga eso se nos junta con rivales en Liga muy complicados como pueden ser Salamanca o Valencia. Vienen partidos de mucho nivel y entonces ahora nos vienen partidos ante rivales de la zona baja y si estos partidos te los dejas luego los vas a echar de menos. Entonces merece la pena prepararlos bien.”