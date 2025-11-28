El Casademont Zaragoza ficha al "techo de la ACB" Khalifa Koumadje

El Casademont Zaragoza ha anunciado por sorpresa el fichaje de Khalifa Koumadje (Chad, 1996), que se incorpora al equipo aragonés hasta final de temporada. Con 2´24 metros de altura, el pívot africano se convierte en el techo de la Liga Endesa ACB junto a Fall.

De esta forma, el conjunto de Jesús Ramírez se refuerza en su rotación interior con "un jugador que aportará rebote e intimidación en la pintura. Koumadje es, sin duda, uno de esos jugadores que condiciona el ataque rival y que sumará otro nombre importante a la lista de jugadores del Casademont que juegan sin complejos por encima del aro".

Koumadje cuenta con 89 partidos, repartidos en cinco temporadas, de experiencia en la Euroliga -sobre todo, destacó en su etapa en el Alba Berlín-, aunque su carrera profesional se ha extendido a España (Estudiantes), Rusia, China y la G League, desde que completó su carrera en la NCAA con Florida State en 2019.