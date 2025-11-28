Koumadje, el fichaje del Casademont, fue absuelto en 2024 de una acusación de violencia de género

Los últimos meses de Khalifa Koumadje, el nuevo fichaje del Casademont Zaragoza, no han sido fáciles. El pívot fue apartado en 2024 del ALBA Berlín tras una denuncia por violencia doméstica. Mientras se esclarecían los hechos, el equipo alemán decidió dejar de contar con él y, finalmente, rompieron el contrato que unía a ambas partes. Por ello, el nuevo jugador del equipo aragonés acabó la temporada jugando en la Liga China. Sin embargo, meses después, Koumadje fue absuelto por un tribunal de Berlín y obligó a su expareja a indemnizarle con 50.000 al considerar que su denuncia era falsa.

Además, el interior también protagonizó otra polémica durante su estancia en Alemania. Durante un partido con el ALBA Berlín, Koumadje agredió a un rival durante un parón del choque y eso le costó una suspensión de tres partidos y una multa económica de 2.000 euros. Este verano, el africano hizo la pretemporada con el Olympiacos, pero finalmente no entró en los planes del poderoso club griego.