Langarita se viene arriba y el Casademont Zaragoza U22 no encuentra rival en el Unicaja (78-91)

Tal y como ocurrió en el encuentro de la primera vuelta en el Siglo XXI, no hubo historia en el partido entre el Unicaja de Málaga y el Casademont Zaragoza U22. Los aragoneses sometieron sin piedad a los andaluces en un duelo que quedó prácticamente decidido en el primer cuarto. Langarita salió encendido, con ocho puntos en un visto y no visto, y acabó contagiando al resto de sus compañeros.

La salida en tromba de los de Serna se tradujo en un 7-22 para empezar que empezaba a aclarar las cosas. No bajó el pistón el Casademont ante un Unicaja impotente y el acierto exterior de los zaragozanos fue disparando la renta. Primero llegaron los 20 de diferencia, luego los 25... La exhibición ofensiva en general del conjunto aragonés era tremenda y también lo era, a nivel particular, la de Langarita, que antes del descanso ya llevaba 19 puntos y cinco triples.

Como de costumbre, se despistó el Casademont e incluso los andaluces llegaron incluso a amargar con la remontada (rebajaron la diferencia hasta los 14), pero fue otra vez Langarita el que acabó solventado el choque para acabar con 31 puntos y ocho triples.

UNICAJA: Burgos (19), Rodríguez (6), De la Iglesia (2), Martínez (11), Butajevas (12) -cinco inicial- Martínez (-), Trujillo (-), Bozano (4), Valero (17), Cazorla (7) y Fernández (-).

CASADEMONT ZARAGOZA: Langarita (31), Lukic (15), Savkov (9), Traoré (10), Rodríguez (4) -cinco inicial- Alias (6), Moreno (5), Cativiela (8), Valero (-), Prieto (-), Auciello (-) y Somalia (3).

PARCIALES POR CUARTOS: 13-29, 15-21, 21-23 y 29-18.

ÁRBITROS: Adán Rodríguez, Seijo Vázquez y Martínez González

INCIDENCIAS: primer encuentro de la segunda vuelta de la Liga U22 disputado en el Polideportivo Municipal Blas Infante de la ciudad de Málaga.