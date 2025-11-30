Con Helena Pueyo basta. La crónica del Casademont Zaragoza-Estudiantes (72-66)

No se vio el mejor Casademont Zaragoza, pero sí a una sobresaliente Helena Pueyo. Casi solo con eso le bastó al equipo aragonés para superar con más dificultades de las esperadas a un correoso y generoso Estudiantes en un partido en el que las de Cantero, tras el enorme esfuerzo en la Euroliga, no brillaron demasiado y tampoco fueron demasiado intensas. Pero este Casademont, al 50%, es mejor equipo que muchos de la Liga Femenina Endesa y hay victorias, como las de ayer, que se sacan casi sin mercerlo. Pero valen igual y el conjunto aragonés seguirá una semana más como colíder de la competición doméstica.

Algo frío, como el día, empezó el duelo en el Príncipe Felipe. Aun sin Mariona en el quinteto, como ya es habitual en Liga, no tenía problemas el equipo para anotar. Empezó fina Carla Leite (7 puntos en el primer cuarto) y parecía que el Casademont se iba a escapar ya de salida, pero varios despistes, fruto de la confianza, permitían al conjunto estudiantil seguir la estela de las de Cantero. Sin embargo, en que las zaragozanas se asentaron en el partido, Mawuli con cinco puntos consecutivos puso con la primera ventaja seria a las suyas cuando acababa el primer cuarto (23-16).

Casi lo más significativo del arranque fueron los minutos de Nerea Hermosa. Sin estar demasiado acertada, sus compañeras no paraban de buscarla con la intención de que la española coja sensaciones cuanto antes. Comenzó el Casademont disparado el segundo cuarto. No anotó en él ningún punto Helena Pueyo, pero fue decisiva en ese tramo con una exhibición defensiva a base de meter manos por todos lados. Mariona tomó la batuta, Hempe ejecutó y las de Cantero parecían romper el choque (34-21).

Sin embargo, se frenó entonces en seco el conjunto aragonés. Fruto de la relajación y de demasiadas rotaciones, el Casademont solo consiguió anotar un punto en los últimos minutos antes del descanso y el Estudiantes, sin hacer nada del otro mundo, se fue a vestuarios con la sensación de que todavía tenía alguna opción de dar la sorpresa en el Príncipe Felipe.

Salió Cantero, para evitar sustos, con su quinteto de gala (Mariona. Pueyo, Vorackova, Fingall y Hempe) tras el intermedio. No le sirvió de mucho al madrileño, que vio como las estudiantiles se pusieron a solo cuatro puntos y soplando en el cogote a su equipo. Paró entonces el partido y les dio a sus jugadoras uno de sus clásicos rapapolvos. La que sacó al técnico del apuro fue Helena Pueyo. Con un triple casi sobre la bocina y un contraataque, tras el que era su séptimo robo de balón, la española volvió a poner las cosas en su sitio (47-37). Otro triple de la balear y uno más de Mawuli parecían, entonces sí, sentenciar la contienda.

Pero tampoco. No era el día del Casademont. De nuevo un bajón de intensidad, fallos raros y despistes defensivos devolvieron la emoción al choque. El Estudiantes, de la mano de Berkani, llegó incluso a colocar un inquietante 54-51 en el marcador. Una antideportiva de Mariona parecía complicar más las cosas, pero entonces ya se imaginan quien pareció. Dos triples de Helena Pueyo (y otro de Fingall) espantaron definitivamente los fantasmas del Felipe y certificaron la victoria tras un mal partido en general que salvó una jugadora llamada a hacer historia.

71-62. 1 minuto. No se le va a escapar el partido al Casademont. Seguirá colíder una semana más.

Otroooo de Pueyoooo. Brutalllll (69-59)

Y ahora triiiipleeeeee de Pueyooo (66-57). 3.30

Tripleeee de Fingalll

Antodeportiva de Mariona que complica las cosas. 60-55

Leite y Gueye devuelven la tranquilidad al Felipe (58-51). 6. 30 para el final

Pues sigue la sangría. 54-51. Inesperado. No lo para Cantero

Se pone a 6 Estudiantes en el inicio del último cuarto. Cuidado que hay partido (54-48)

Con 53-43 acaba el tercer cuarto. No ha estado demasiado bien el Casademont, pero los diez puntos de ventaja se los debe a Helena Pueyo