El Casademont Zaragoza se mete en la fase final de la Minicopa por la puerta grande

Tras tres contundentes triunfos y por la puerta grande, el Casademont Zaragoza se ha clasificado para la fase final de la Minicopa. La victoria de los canteranos aragoneses por 11-85 frente al Joventut de Badalona certificó su primer puesto en el grupo. El Casademont ya había superado previamente al Breogán y al Baskonia en una competición en la que mostraron un gran potencial ofensivo.

Daniel Pardos, jugador del Casademont, fue nombrado MVP de esta fase tras tres espectaculares partidos en los que lideró a los suyos. El equipo zaragozano se disputará la fase final de la Minicopa en febrero y sus rivales por el título serán los siguientes: El Barcelona, el Valencia Basket, el Real Madrid, el Cajasiete Fundación CB Canarias, el Tirma Gran Canaria, el Unicaja y el Occident Bàsquet Manresa.