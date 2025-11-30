Helena Pueyo es un regalo. Las notas del Casademont Zaragoza-Estudiantes

Pueyo | 10 |

Pulpo. Sus manos llegan a todos lados. Si luego anota ya los triples... Brutal.

Mariona | 5 |

Irregular. Combinó acciones de calidad con fallos impropios en ella.

Leite | 6 |

Eficaz. De más a menos, la francesa anotó puntos en momentos importantes.

Flores | 5 |

Luchadora. Fue titular. No brilló, pero se dejó el alma en la pista como siempre.

Oma | 5 |

Entregada. Dejó una preciosa canasta. No acaba de encontrar regularidad.

Vorackova | 5 |

Relajada. Tras su buen partido europeo, la checa no fue protagonista.

Bankolé | 4 |

Errática. Quizá su peor partido con el Casademont. -1 de valoración.

Fingall | 6 |

Oportuna. No estaba bien, pero apareció cuando el partido se resolvió.

Mawuli | 5 |

Anotadora. 9 puntos para la nipona, a la que se le ve sufrir en defensa.

Hempe | 6 |

A rachas. No tuvo su mejor día, pero la americana siempre produce.

Gueye | 7 |

Guerrera. En ataque como siempre y se le vio más concentrada en defensa.

Hermosa | 5 |

Buscada. Necesita minutos. Sus compañeras lo saben y, cuando juega, la buscan.