Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Helena Pueyo es un regalo. Las notas del Casademont Zaragoza-Estudiantes

Tras el esfuerzo europeo, no estuvieron demasiado finas las jugadoras del equipo aragonés

Pueyo, en una acción del duelo ante el Estudiantes

Pueyo, en una acción del duelo ante el Estudiantes / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Pueyo | 10 |

Pulpo. Sus manos llegan a todos lados. Si luego anota ya los triples... Brutal.

Mariona | 5 |

Irregular. Combinó acciones de calidad con fallos impropios en ella.

Leite | 6 |

Eficaz. De más a menos, la francesa anotó puntos en momentos importantes.

Flores | 5 |

Luchadora. Fue titular. No brilló, pero se dejó el alma en la pista como siempre.

Oma | 5 |

Entregada. Dejó una preciosa canasta. No acaba de encontrar regularidad.

Vorackova | 5 |

Relajada. Tras su buen partido europeo, la checa no fue protagonista.

Bankolé | 4 |

Errática. Quizá su peor partido con el Casademont. -1 de valoración.

Fingall | 6 |

Oportuna. No estaba bien, pero apareció cuando el partido se resolvió.

Mawuli | 5 |

Anotadora. 9 puntos para la nipona, a la que se le ve sufrir en defensa.

Hempe | 6 |

A rachas. No tuvo su mejor día, pero la americana siempre produce.

Gueye | 7 |

Guerrera. En ataque como siempre y se le vio más concentrada en defensa.

Hermosa | 5 |

Noticias relacionadas y más

Buscada. Necesita minutos. Sus compañeras lo saben y, cuando juega, la buscan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents