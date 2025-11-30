Helena Pueyo es un regalo. Las notas del Casademont Zaragoza-Estudiantes
Tras el esfuerzo europeo, no estuvieron demasiado finas las jugadoras del equipo aragonés
Pueyo | 10 |
Pulpo. Sus manos llegan a todos lados. Si luego anota ya los triples... Brutal.
Mariona | 5 |
Irregular. Combinó acciones de calidad con fallos impropios en ella.
Leite | 6 |
Eficaz. De más a menos, la francesa anotó puntos en momentos importantes.
Flores | 5 |
Luchadora. Fue titular. No brilló, pero se dejó el alma en la pista como siempre.
Oma | 5 |
Entregada. Dejó una preciosa canasta. No acaba de encontrar regularidad.
Vorackova | 5 |
Relajada. Tras su buen partido europeo, la checa no fue protagonista.
Bankolé | 4 |
Errática. Quizá su peor partido con el Casademont. -1 de valoración.
Fingall | 6 |
Oportuna. No estaba bien, pero apareció cuando el partido se resolvió.
Mawuli | 5 |
Anotadora. 9 puntos para la nipona, a la que se le ve sufrir en defensa.
Hempe | 6 |
A rachas. No tuvo su mejor día, pero la americana siempre produce.
Gueye | 7 |
Guerrera. En ataque como siempre y se le vio más concentrada en defensa.
Hermosa | 5 |
Buscada. Necesita minutos. Sus compañeras lo saben y, cuando juega, la buscan.
- Los primeros fichajes de Rubén Sellés y su plan para llevar al Real Zaragoza hasta la salvación
- Este es el pueblo de 2.400 vecinos con los concejales mejor pagados de Aragón
- Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse
- Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios
- Detenidos en Zaragoza cuatro implicados en una red que estafó casi 600.000 euros mediante cuentas bancarias falsas
- La DGT confiesa lo que muchos se temían sobre las nuevas balizas V-16
- Bazdar y Dani Gómez, ni convocados ante el Leganés
- Hallado muerto en una poza del Pirineo aragonés un hombre que llevaba días desaparecido