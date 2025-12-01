Khalifa Koumadje pasa el reconocimiento médico con el Casademont Zaragoza

Khalifa Koumadje ya está en Zaragoza. El fichaje del Casademont para solucionar sus problemas en la pintura ha aterrizado en la capital aragonesa y, sin tiempo que perder, ha pasado el reconocimiento con el equipo aragonés. En la clínica Quirón, el africano superó las pruebas y en las próximas horas se pondrá a disposición de Jesús Ramírez.

En que juegue sus primeros minutos con el Casademont, Koumadje se convertirá en el techo de la ACB gracias a sus 2,24 centímetros de altura. Así explicaba el club su fichaje: "Es un jugador que aportará rebote e intimidación en la pintura. Koumadje es, sin duda, uno de esos jugadores que condiciona el ataque rival y que sumará otro nombre importante a la lista de jugadores del Casademont que juegan sin complejos por encima del aro".

Koumadje cuenta con 89 partidos, repartidos en cinco temporadas, de experiencia en la Euroliga -sobre todo, destacó en su etapa en el Alba Berlín-, aunque su carrera profesional se ha extendido a España (Estudiantes), Rusia, China y la G League, desde que completó su carrera en la NCAA con Florida State en 2019.