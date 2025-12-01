Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El viaje de la 'Marea Roja' del Casademont a Valencia sigue ganando adeptos

e han completado ya cinco autobuses y se está llenando un sexto para animar al equipo en el doble enfrentamiento ante los valencianos

Cientos de aficionados del Casademont celebran la Supercopa

Cientos de aficionados del Casademont celebran la Supercopa / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Zaragoza

La Marea Roja que va a invadir Valencia el 14 de diciembre sigue ganando adeptos. Serán al menos 500 los aficionados del Casademont Zaragoza que animarán al equipo femenino y al masculino en el doble enfrentamiento que enfrentará a los aragoneses con el Valencia Basket.

El club anunció en sus redes sociales que el quinto autobús que había fletado para el viaje ya se ha completado y se ha abierto el plazo de inscripción para un sexto en el que las reservas van a buen ritmo. «Gracias a todos por la locura», subrayaba el Casademont en la publicación en la que subraya el éxito de esta iniciativa. Además, también hay otro autobús del Club Empresas de la entidad y se espera que, por otro lado, también haya aficionados que se desplacen por su cuenta al Roig Arena.

Todo aquel que quiera vivir una jornada que apunta a ser muy especial todavía está a tiempo. «Es una oportunidad única para animar a nuestros equipos en un escenario fantástico», explica el Casademont. El precio es de 80 euros e incluye tanto el trayecto por carretera (ida y vuelta) como las dos entradas para los encuentros de la Liga Femenina Endesa y la ACB.

A las 11.00 horas será el turno de las jugadoras de Carlos Cantero en lo que se ha convertido ya en un clásico del baloncesto español y a las 18.00 del conjunto de Jesús Ramírez. La expedición partirá del Príncipe Felipe el mismo domingo 14 de diciembre a las 7.00 de la mañana y regresará a la capital aragonesa desde el Roig Arena en torno a las 20.30 horas, en función de cuándo termine el partido.

