El viaje de la 'Marea Roja' del Casademont a Valencia sigue ganando adeptos

La Marea Roja que va a invadir Valencia el 14 de diciembre sigue ganando adeptos. Serán al menos 500 los aficionados del Casademont Zaragoza que animarán al equipo femenino y al masculino en el doble enfrentamiento que enfrentará a los aragoneses con el Valencia Basket.

El club anunció en sus redes sociales que el quinto autobús que había fletado para el viaje ya se ha completado y se ha abierto el plazo de inscripción para un sexto en el que las reservas van a buen ritmo. «Gracias a todos por la locura», subrayaba el Casademont en la publicación en la que subraya el éxito de esta iniciativa. Además, también hay otro autobús del Club Empresas de la entidad y se espera que, por otro lado, también haya aficionados que se desplacen por su cuenta al Roig Arena.

Todo aquel que quiera vivir una jornada que apunta a ser muy especial todavía está a tiempo. «Es una oportunidad única para animar a nuestros equipos en un escenario fantástico», explica el Casademont. El precio es de 80 euros e incluye tanto el trayecto por carretera (ida y vuelta) como las dos entradas para los encuentros de la Liga Femenina Endesa y la ACB.

A las 11.00 horas será el turno de las jugadoras de Carlos Cantero en lo que se ha convertido ya en un clásico del baloncesto español y a las 18.00 del conjunto de Jesús Ramírez. La expedición partirá del Príncipe Felipe el mismo domingo 14 de diciembre a las 7.00 de la mañana y regresará a la capital aragonesa desde el Roig Arena en torno a las 20.30 horas, en función de cuándo termine el partido.