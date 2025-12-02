Carlos Cantero, del Casademont Zaragoza, mejor entrenador de noviembre: "Es un premio del equipo y de las jugadoras"

Las cuatro victorias en otros tantos partidos de la Liga Femenina Endesa con el Casademont Zaragoza han servido para que la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto haya elegido a Carlos Cantero como el mejor entrenador de la Liga Femenina Endesa del mes de noviembre.

El premio solo tiene en cuenta la competición nacional y ahí el Casademont Zaragoza se ha movido con paso firme. El conjunto aragonés comenzó noviembre con un importante triunfo ante el poderoso Spar Girona por 77-72, después se impuso en la pista del Joventut por 85-97, más tarde superó al recién ascendido Estepona por 70-75 y este fin de semana hizo lo propio ante el Movistar Estudiantes por 72-66.

"Cantero ha logrado que su equipo combine un juego rápido y fluido en ataque con una defensa sólida y organizada, convirtiéndolo en uno de los conjuntos más consistentes de la competición. Con este premio, Carlos Cantero consolida su liderazgo al frente del Casademont Zaragoza, un equipo que sigue demostrando carácter, intensidad y ambición en cada encuentro de la Liga Femenina Endesa", señala la AEEB en su comunicado.

El técnico también ha valorado el reconocimiento en la rueda de prensa previa a un nuevo encuentro de Liga, este miércoles en la pista del Cadí. "Estoy muy contento, pero siempre sabiendo que es un es un premio de equipo y de las jugadoras. Al final siempre cae en un entrenador que ha ganado en ese mes todos los partidos. No creo que eso sea lo ideal para indicar cuando un entrenador es muy bueno, sino con el trabajo diario y demás, pero evidentemente eso es muy difícil valorar en unos premios. Entonces, es algo que principalmente es para el equipo, porque es por el resultado que han sacado ellas. Estoy muy agradecido al club, por el trabajo del día a día y muy agradecido a ellas, sobre todo a las jugadoras", ha reflexionado.